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Генштаб Ирана сообщил о переговорах с Москвой по закупке истребителей
Генштаб Ирана сообщил о переговорах с Москвой по закупке истребителей - РИА Новости, 18.10.2021
Генштаб Ирана сообщил о переговорах с Москвой по закупке истребителей
Глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил в понедельник о переговорах с Москвой по закупке российских истребителей и вертолётов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:47
2021-10-18T18:47
2021-10-18T18:54
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москва
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил в понедельник о переговорах с Москвой по закупке российских истребителей и вертолётов.Накануне Багери прибыл в Москву, сообщалось, что он намерен обсудить с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу последние события в Афганистане, а также подписание соглашения о покупке российского вооружения."Сейчас мы ведем переговоры (с Москвой) о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов", - приводит агентство Fars слова Багери.Он отметил, что соглашения будут подписаны после завершения периода эмбарго ООН на экспорт вооружения в Иран.РФ является стратегическим союзником для Ирана. Стороны ведут широкое торгово-экономическое, военное и политическое сотрудничество. Россия уже несколько лет занимается строительством иранской АЭС в Бушере. В последнее время из-за распространения COVID-19 РФ отправляет партии вакцин "Спутник V" в страну. Тегеран и Москва ведут тесное военное сотрудничество, участвуют в совместных военных учениях. Во второй половине сентября страны-участницы ШОС, куда входит и РФ, одобрили спустя несколько лет заявку Ирана на вступление в организацию, что, по мнению многих экспертов, увеличит региональные позиции Ирана, а также расширит сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией.
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в мире, иран, москва, генштаб вс россии
18:47 18.10.2021 (обновлено: 18:54 18.10.2021)
Генштаб Ирана сообщил о переговорах с Москвой по закупке истребителей
Глава Генштаба Ирана Багери: Тегеран ведет переговоры с Москвой по закупке истребителей