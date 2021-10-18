Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/zakharova-1755090698.html
Захарова сравнила страны Балтии с афганскими союзниками США
Захарова сравнила страны Балтии с афганскими союзниками США - РИА Новости, 18.10.2021
Захарова сравнила страны Балтии с афганскими союзниками США
Балтийские страны призывами к США не забывать о "российской угрозе" признались, что боятся, что их союзник поступит с ними так же, как американцы поступали в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:39
2021-10-18T18:39
в мире
литва
сша
талибан
латвия
эстония
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Балтийские страны призывами к США не забывать о "российской угрозе" признались, что боятся, что их союзник поступит с ними так же, как американцы поступали в Афганистане с желающими улететь на военно-транспортных самолетах афганцами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР."Перевод с фантомного на человеческий язык означает следующее. Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния", - написала Захарова в своем Telegram.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Завершившийся в конце августа поспешный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал волну жесткой критики в адрес президента США Джо Байдена и членов его администрации. Весь мир облетели кадры из кабульского аэропорта, который тысячами осаждали афганцы, опасавшиеся мести пришедших к власти талибов, в надежде, что их прежние союзники эвакуируют их из страны. Люди цеплялись за шасси улетающих самолетов США и погибали, сорвавшись вниз. Американские военные позже признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/porazhenie-1747920853.html
литва
сша
латвия
эстония
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_f936dd7b1c3e4a56ba466cde107f445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, сша, талибан, латвия, эстония, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
18:39 18.10.2021
 
Захарова сравнила страны Балтии с афганскими союзниками США

Захарова: страны Балтии боятся не зацепиться за крыло улетающего американского самолета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Балтийские страны призывами к США не забывать о "российской угрозе" признались, что боятся, что их союзник поступит с ними так же, как американцы поступали в Афганистане с желающими улететь на военно-транспортных самолетах афганцами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.
"Перевод с фантомного на человеческий язык означает следующее. Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния", - написала Захарова в своем Telegram.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Завершившийся в конце августа поспешный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал волну жесткой критики в адрес президента США Джо Байдена и членов его администрации. Весь мир облетели кадры из кабульского аэропорта, который тысячами осаждали афганцы, опасавшиеся мести пришедших к власти талибов, в надежде, что их прежние союзники эвакуируют их из страны. Люди цеплялись за шасси улетающих самолетов США и погибали, сорвавшись вниз. Американские военные позже признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации.
* Запрещенная в России террористическая организация
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 07:37
Талибы заявили о поражении США в Афганистане
 
В миреЛитваСШАТалибанЛатвияЭстонияАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
Лента новостейМолния