Захарова сравнила страны Балтии с афганскими союзниками США
Захарова: страны Балтии боятся не зацепиться за крыло улетающего американского самолета
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Балтийские страны призывами к США не забывать о "российской угрозе" признались, что боятся, что их союзник поступит с ними так же, как американцы поступали в Афганистане с желающими улететь на военно-транспортных самолетах афганцами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.
"Перевод с фантомного на человеческий язык означает следующее. Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния", - написала Захарова в своем Telegram.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Завершившийся в конце августа поспешный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал волну жесткой критики в адрес президента США Джо Байдена и членов его администрации. Весь мир облетели кадры из кабульского аэропорта, который тысячами осаждали афганцы, опасавшиеся мести пришедших к власти талибов, в надежде, что их прежние союзники эвакуируют их из страны. Люди цеплялись за шасси улетающих самолетов США и погибали, сорвавшись вниз. Американские военные позже признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации.
* Запрещенная в России террористическая организация
31 августа, 07:37Талибы заявили о поражении США в Афганистане