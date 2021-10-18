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В Японии призвали не откладывать мирный договор с Россией на будущее
В Японии призвали не откладывать мирный договор с Россией на будущее - РИА Новости, 18.10.2021
В Японии призвали не откладывать мирный договор с Россией на будущее
Токио считает, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курил, заявил... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T07:13
2021-10-18T07:44
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
токио
синдзо абэ
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Токио считает, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курил, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Он напомнил, что Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила стартовую позицию для процесса дальнейших переговоров о заключении мирного договора. По словам политика, в годовщину подписания следует вновь заявить о важности решения проблемы территориального спора."Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов (Курильских островов. — Прим. ред.) и заключить мирный договор. Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году", — добавил Мацуно.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьбу Кунашира и Итурупа тогда не затрагивали. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ему только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами двух стран премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, синдзо абэ, кунашир (остров), россия
07:13 18.10.2021 (обновлено: 07:44 18.10.2021)
 
В Японии призвали не откладывать мирный договор с Россией на будущее

Генсек кабмина Японии Мацуно: мирный договор с Россией нельзя откладывать на будущее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Токио считает, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курил, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Он напомнил, что Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила стартовую позицию для процесса дальнейших переговоров о заключении мирного договора. По словам политика, в годовщину подписания следует вновь заявить о важности решения проблемы территориального спора.
"Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов (Курильских островов. — Прим. ред.) и заключить мирный договор. Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году", — добавил Мацуно.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьбу Кунашира и Итурупа тогда не затрагивали. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ему только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами двух стран премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
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В миреСпор вокруг статуса Курильских острововТокиоСиндзо АбэКунашир (остров)Россия
 
 
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