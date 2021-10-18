07:13 18.10.2021 (обновлено: 07:44 18.10.2021)
В Японии призвали не откладывать мирный договор с Россией на будущее
Генсек кабмина Японии Мацуно: мирный договор с Россией нельзя откладывать на будущее
ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Токио считает, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курил, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Он напомнил, что Совместная советско-японская декларация от 19 октября 1956 года восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила стартовую позицию для процесса дальнейших переговоров о заключении мирного договора. По словам политика, в годовщину подписания следует вновь заявить о важности решения проблемы территориального спора.
"Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов (Курильских островов. — Прим. ред.) и заключить мирный договор. Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году", — добавил Мацуно.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьбу Кунашира и Итурупа тогда не затрагивали. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
31 июля, 08:00Японские власти не знают, что им делать с Курилами
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Токио согласится на передачу ему только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами двух стран премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
17 октября, 16:05"Запустим ракеты?" Японцев разозлили новости о Курилах