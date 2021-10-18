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Наука
https://ria.ru/20211018/xiaomi-1755026673.html
Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi
Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 18.10.2021
Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi
Оболочка MIUI 13, используемая в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:39
2021-10-18T13:39
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, используемая в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11. Об этом сообщает Gizmochina.Новая версия оболочки в качестве базы получит устаревший Android 11. Возможно большое обновление в 2022 года принесет и 12-го "робота", когда MIUI 13 станет доступна для глобальных версий смартфонов Xiaomi.MIUI 13 принесет на устройства Xiaomi обновленный интерфейс. Среди измененных элементов называются значки приложений и виджеты. Заявляются и некий новый функционал.Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, закрытый бета-тест MIUI 13 стартует уже в декабре. Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что оболочка будет анонсирована в конце года.
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технологии, google android, xiaomi inc
13:39 18.10.2021
 

Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, используемая в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11. Об этом сообщает Gizmochina.
Новая версия оболочки в качестве базы получит устаревший Android 11. Возможно большое обновление в 2022 года принесет и 12-го "робота", когда MIUI 13 станет доступна для глобальных версий смартфонов Xiaomi.
MIUI 13 принесет на устройства Xiaomi обновленный интерфейс. Среди измененных элементов называются значки приложений и виджеты. Заявляются и некий новый функционал.
Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, закрытый бета-тест MIUI 13 стартует уже в декабре. Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что оболочка будет анонсирована в конце года.
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