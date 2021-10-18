https://ria.ru/20211018/xiaomi-1755026673.html

Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi

Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 18.10.2021

Новая версия оболочки MIUI расстроит владельцев смартфонов Xiaomi

Оболочка MIUI 13, используемая в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11. Об этом сообщает Gizmochina. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:39

2021-10-18T13:39

2021-10-18T13:39

наука

технологии

google android

xiaomi inc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Оболочка MIUI 13, используемая в смартфонах компании Xiaomi, будет основана на Android 11. Об этом сообщает Gizmochina.Новая версия оболочки в качестве базы получит устаревший Android 11. Возможно большое обновление в 2022 года принесет и 12-го "робота", когда MIUI 13 станет доступна для глобальных версий смартфонов Xiaomi.MIUI 13 принесет на устройства Xiaomi обновленный интерфейс. Среди измененных элементов называются значки приложений и виджеты. Заявляются и некий новый функционал.Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, закрытый бета-тест MIUI 13 стартует уже в декабре. Ранее гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что оболочка будет анонсирована в конце года.

https://ria.ru/20211011/redmi-1754047612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, xiaomi inc