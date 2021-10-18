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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211018/vaktsinirovannye-1755069791.html
Число вакцинированных от COVID-19 в Югре выросло за неделю в три раза
Число вакцинированных от COVID-19 в Югре выросло за неделю в три раза - РИА Новости, 18.10.2021
Число вакцинированных от COVID-19 в Югре выросло за неделю в три раза
Число прошедших вакцинацию от коронавируса возросло за последнюю неделю в Ханты-Мансийском автономном округе в три раза по сравнению с предыдущей - до 21 тысячи РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:51
2021-10-18T16:51
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Число прошедших вакцинацию от коронавируса возросло за последнюю неделю в Ханты-Мансийском автономном округе в три раза по сравнению с предыдущей - до 21 тысячи человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих."После принятия соответствующих решений о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан за минувшую неделю вакцинацию прошли более 21 тысячи жителей Югры - это почти в три раза больше, чем неделей ранее", - сказал Добровольский в ходе заседания регионального оперативного штаба.По его словам, за последнюю неделю на 19% возросло число госпитализаций, число занятых коек в ковидных госпиталях выросло на 15%.Как добавила губернатор Югры Наталья Комарова, на 18 октября в регионе первым компонентом вакцины привито 602,3 тысячи человек – 64,7% от числа тех, кто может сделать прививку, завершили вакцинацию 562,8 тысячи человек.
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наталья комарова, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:51 18.10.2021
 
Число вакцинированных от COVID-19 в Югре выросло за неделю в три раза

Число вакцинированных от COVID-19 в Югре выросло за неделю до 21 тысячи человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Число прошедших вакцинацию от коронавируса возросло за последнюю неделю в Ханты-Мансийском автономном округе в три раза по сравнению с предыдущей - до 21 тысячи человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих.
"После принятия соответствующих решений о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан за минувшую неделю вакцинацию прошли более 21 тысячи жителей Югры - это почти в три раза больше, чем неделей ранее", - сказал Добровольский в ходе заседания регионального оперативного штаба.
По его словам, за последнюю неделю на 19% возросло число госпитализаций, число занятых коек в ковидных госпиталях выросло на 15%.
Как добавила губернатор Югры Наталья Комарова, на 18 октября в регионе первым компонентом вакцины привито 602,3 тысячи человек – 64,7% от числа тех, кто может сделать прививку, завершили вакцинацию 562,8 тысячи человек.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваЗдоровье - ОбществоХанты-Мансийский автономный округКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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