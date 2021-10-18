12:32 18.10.2021 (обновлено: 12:41 29.11.2021)
Дрессировщик Запашный рассказал, что вакцинироваться решили всей семьей
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что решение о вакцинации было принято всей семьей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Эдгард Запашный рассказал, что решение о вакцинации было принято всей семьей, более того, известный дрессировщик считает вакцинацию единственным способом спастись от коронавируса.
"Я не вижу ничего необычного в вакцинации, более того, уже более 15 лет я ежегодно прививаюсь от гриппа. Всей семьей мы спокойно приняли решение о вакцинации. Я уже неоднократно говорил в интервью, а также близким друзьям о том, что не вижу в вакцинации ничего плохого, но считаю, что решение о ней должно приниматься каждым человеком индивидуально", - рассказал дрессировщик РИА Новости.
Запашный добавил, что продолжает рекомендовать пройти вакцинацию всем своим друзьям, так как коварная болезнь унесла жизни нескольких товарищей артиста.
"Я продолжаю рекомендовать своим друзьям пройти вакцинацию, так как слишком велики риски заразиться коронавирусом. К сожалению, я уже похоронил нескольких своих друзей, известных артистов, поэтому я убежден в том, что единственный способ спастись от болезни - это вакцинироваться", - подытожил Запашный.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".