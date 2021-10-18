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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755073478.html
"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:11
2021-10-18T17:17
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
партия "новые люди"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов принуждать не будем, каждый решает сам.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой"."Вакцинация — дело добровольное. Мы говорим об этом публично, и в нашей фракции работает тот же принцип. Никого из наших депутатов принуждать к вакцинации не собираемся. Каждый решает сам", - сказал Нечаев. Парламентарий подчеркнул, что во фракции не вакцинированы несколько молодых людей и он сам. "У нас хороший иммунитет: мы принимаем витамины B, C, D, ведём здоровый образ жизни. И, конечно, соблюдаем меры профилактики", - добавил он.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "новые люди", вакцинация россиян от covid-19, алексей нечаев
17:11 18.10.2021 (обновлено: 17:17 18.10.2021)
 
"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

Лидер "Новых людей" Нечаев заявил о "принципе демократии" в партии по вопросу вакцинации

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" на площадке Цифровое деловое пространство
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов принуждать не будем, каждый решает сам.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".
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Вчера, 13:11Распространение коронавируса
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
"Вакцинация — дело добровольное. Мы говорим об этом публично, и в нашей фракции работает тот же принцип. Никого из наших депутатов принуждать к вакцинации не собираемся. Каждый решает сам", - сказал Нечаев.
Парламентарий подчеркнул, что во фракции не вакцинированы несколько молодых людей и он сам. "У нас хороший иммунитет: мы принимаем витамины B, C, D, ведём здоровый образ жизни. И, конечно, соблюдаем меры профилактики", - добавил он.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПартия "Новые люди"Вакцинация россиян от COVID-19Алексей Нечаев
 
 
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