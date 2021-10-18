https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755073478.html

"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:11

2021-10-18T17:11

2021-10-18T17:17

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов принуждать не будем, каждый решает сам.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой"."Вакцинация — дело добровольное. Мы говорим об этом публично, и в нашей фракции работает тот же принцип. Никого из наших депутатов принуждать к вакцинации не собираемся. Каждый решает сам", - сказал Нечаев. Парламентарий подчеркнул, что во фракции не вакцинированы несколько молодых людей и он сам. "У нас хороший иммунитет: мы принимаем витамины B, C, D, ведём здоровый образ жизни. И, конечно, соблюдаем меры профилактики", - добавил он.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755020274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "новые люди", вакцинация россиян от covid-19, алексей нечаев