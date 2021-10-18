17:11 18.10.2021 (обновлено: 17:17 18.10.2021)
"Новые люди" отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
Лидер "Новых людей" Нечаев заявил о "принципе демократии" в партии по вопросу вакцинации
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" на площадке Цифровое деловое пространство
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что в вопросе вакцинации от коронавируса во фракции работает "принцип демократии": никого из депутатов принуждать не будем, каждый решает сам.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".
"Вакцинация — дело добровольное. Мы говорим об этом публично, и в нашей фракции работает тот же принцип. Никого из наших депутатов принуждать к вакцинации не собираемся. Каждый решает сам", - сказал Нечаев.
Парламентарий подчеркнул, что во фракции не вакцинированы несколько молодых людей и он сам. "У нас хороший иммунитет: мы принимаем витамины B, C, D, ведём здоровый образ жизни. И, конечно, соблюдаем меры профилактики", - добавил он.
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