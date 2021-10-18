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https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755028015.html
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер - РИА Новости, 18.10.2021
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер
Обязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Омской области для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:45
2021-10-18T13:45
распространение коронавируса
общество
омская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Омской области для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры, обслуживающий персонал и охранники, следует из постановления главного санитарного врача региона.Постановление опубликовано в понедельник 18 октября на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе говорится, что в Омской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. Число госпитализаций за 10 дней с 4 по 14 октября выросло на 24%, увеличилась и общая заболеваемость всеми видами CОVID-19."Постановляю: внести изменения в Постановление Главного санитарного врача по Омской области от 4.07.2021 года №65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан…", - говорится в документе за подписью главного санитарного врача Омской области Александра Криги.Перечень категорий граждан, для кого вакцинация обязательна, расширили на 4 пункта: пройти вакцинацию должны курьеры; сотрудники, обслуживающие здания и территории; работники промышленности, производства и строительства; сотрудники частных и государственных охранных организаций.Согласно документу, вакцинация этих категорий первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. До 22 октября работодатели должны предоставить списки сотрудников, которые "подлежат иммунизации".На территории Омской области по данным Росстата на 1 января 2021 года проживали 1,9 миллиона человек. По оперативным данным на 18 октября, вакцинировались от коронавируса более 651 тысячи жителей региона, из них вторым компонентом привиты более 548 тысяч человек. Обязательную вакцинацию в регионе ввели 4 июля 2021 года, вакцину должны ставить работники сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, такси, ЖКХ.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
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общество, омская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:45 18.10.2021
 
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер

В Омской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников четырех сфер

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от CОVID-19 вводится в Омской области для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры, обслуживающий персонал и охранники, следует из постановления главного санитарного врача региона.
Постановление опубликовано в понедельник 18 октября на сайте регионального Роспотребнадзора. В документе говорится, что в Омской области складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по CОVID-19. Число госпитализаций за 10 дней с 4 по 14 октября выросло на 24%, увеличилась и общая заболеваемость всеми видами CОVID-19.
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"Постановляю: внести изменения в Постановление Главного санитарного врача по Омской области от 4.07.2021 года №65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан…", - говорится в документе за подписью главного санитарного врача Омской области Александра Криги.
Перечень категорий граждан, для кого вакцинация обязательна, расширили на 4 пункта: пройти вакцинацию должны курьеры; сотрудники, обслуживающие здания и территории; работники промышленности, производства и строительства; сотрудники частных и государственных охранных организаций.
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Согласно документу, вакцинация этих категорий первым компонентом должна пройти до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. До 22 октября работодатели должны предоставить списки сотрудников, которые "подлежат иммунизации".
На территории Омской области по данным Росстата на 1 января 2021 года проживали 1,9 миллиона человек. По оперативным данным на 18 октября, вакцинировались от коронавируса более 651 тысячи жителей региона, из них вторым компонентом привиты более 548 тысяч человек. Обязательную вакцинацию в регионе ввели 4 июля 2021 года, вакцину должны ставить работники сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, такси, ЖКХ.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
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