Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755016907.html
Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников
Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников - РИА Новости, 18.10.2021
Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников
Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:54
2021-10-18T12:54
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752169636_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_1867e5281f175cdfe7713423590ae177.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что в РФ довольно сильное антивакцинальное лобби."На всех, как говорится, перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают. Но, что интересно, кто настроился, что он не будет вакцинироваться, его уже никакие доводы не интересует. Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".Он также добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752169636_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_b94801dce93dbb75da780fbe318caad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:54 18.10.2021
 
Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников

Инфекционист Малышев: решившего не прививаться от COVID-19 почти невозможно переубедить

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что в РФ довольно сильное антивакцинальное лобби.
"На всех, как говорится, перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают. Но, что интересно, кто настроился, что он не будет вакцинироваться, его уже никакие доводы не интересует. Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:56Религия
Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников
Он также добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
Опрос
Вы согласны с предложением штрафовать за отказ от вакцинации?
Проголосовали:
11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния