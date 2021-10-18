Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников
Инфекционист Малышев: решившего не прививаться от COVID-19 почти невозможно переубедить
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что в РФ довольно сильное антивакцинальное лобби.
"На всех, как говорится, перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают. Но, что интересно, кто настроился, что он не будет вакцинироваться, его уже никакие доводы не интересует. Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".
Он также добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
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