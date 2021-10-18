https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755016907.html

Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников

Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников - РИА Новости, 18.10.2021

Инфекционист посетовал на невозможность переубедить антипрививочников

Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

2021-10-18T12:54

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Человека, который решил, что не будет делать прививку от коронавируса, почти невозможно переубедить, он везде будет искать информацию, поддерживающую его решение, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он добавил, что в РФ довольно сильное антивакцинальное лобби."На всех, как говорится, перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают. Но, что интересно, кто настроился, что он не будет вакцинироваться, его уже никакие доводы не интересует. Этого человека почти невозможно переубедить, потому что в том же интернете он будет искать себе все те данные, все те статьи и доклады, которые подтверждают его антивакцинальную точку зрения", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".Он также добавил, что уговоры со стороны государства сделать прививку - это хорошо, "но все-таки пора уже с самых высоких инстанций сказать, что вакцинация - дело добровольное, но в некоторых случаях она обязательна".Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

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