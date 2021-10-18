https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755013259.html

Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России

Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 18.10.2021

Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России

Активность населения в отношении вакцинации от коронавируса в РФ снизилась, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:36

2021-10-18T12:36

2021-10-18T12:36

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Активность населения в отношении вакцинации от коронавируса в РФ снизилась, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."В последнее время заболеваемость пошла все выше и выше... Все знают, что это связано с недостатками вакцинации - сократилась активность, значительно сократилась активность", - заявил Малышев в ходе пресс-конференции "COVID-19 и дети".Он напомнил, что в середине лета люди стояли в очереди на вакцинацию, сейчас же везде можно сделать прививку свободно.В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ заявили, что в стране установлен новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 - 34 325.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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