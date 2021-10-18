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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755013259.html
Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России
Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 18.10.2021
Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России
Активность населения в отношении вакцинации от коронавируса в РФ снизилась, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:36
2021-10-18T12:36
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Активность населения в отношении вакцинации от коронавируса в РФ снизилась, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."В последнее время заболеваемость пошла все выше и выше... Все знают, что это связано с недостатками вакцинации - сократилась активность, значительно сократилась активность", - заявил Малышев в ходе пресс-конференции "COVID-19 и дети".Он напомнил, что в середине лета люди стояли в очереди на вакцинацию, сейчас же везде можно сделать прививку свободно.В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ заявили, что в стране установлен новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 - 34 325.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:36 18.10.2021
 
Инфекционист заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России

Инфекционист Малышев заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Активность населения в отношении вакцинации от коронавируса в РФ снизилась, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"В последнее время заболеваемость пошла все выше и выше... Все знают, что это связано с недостатками вакцинации - сократилась активность, значительно сократилась активность", - заявил Малышев в ходе пресс-конференции "COVID-19 и дети".
Он напомнил, что в середине лета люди стояли в очереди на вакцинацию, сейчас же везде можно сделать прививку свободно.
В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ заявили, что в стране установлен новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19 - 34 325.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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