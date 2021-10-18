https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755003594.html

Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19

Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19

QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса создали ученики школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье, первыми их обладателями могут стать учителя той же... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:56

2021-10-18T11:56

2021-10-18T16:39

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса создали ученики школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье, первыми их обладателями могут стать учителя той же школы, сообщает правительство региона."Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19. Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы", - говорится в сообщении.По мнению авторов разработки, в преддверии введения QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест в Приморье, идея становится актуальной.Как рассказал РИА Новости директор школы Александр Вдовин, учеников увлекла идея создания QR-броши, предложенная наставниками детского мобильного технопарка.Ранее сообщалось, что власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Код надо будет предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта.

https://ria.ru/20211017/krasnoyarsk-1754929688.html

https://ria.ru/20211015/saratov-1754804337.html

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2021

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общество, коронавирус в россии