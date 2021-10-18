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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755003594.html
Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19
Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19
QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса создали ученики школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье, первыми их обладателями могут стать учителя той же... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:56
2021-10-18T16:39
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса создали ученики школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье, первыми их обладателями могут стать учителя той же школы, сообщает правительство региона."Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19. Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы", - говорится в сообщении.По мнению авторов разработки, в преддверии введения QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест в Приморье, идея становится актуальной.Как рассказал РИА Новости директор школы Александр Вдовин, учеников увлекла идея создания QR-броши, предложенная наставниками детского мобильного технопарка.Ранее сообщалось, что власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Код надо будет предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта.
https://ria.ru/20211017/krasnoyarsk-1754929688.html
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общество, коронавирус в россии
11:56 18.10.2021 (обновлено: 16:39 18.10.2021)
 
Школьники в Приморье создали QR-броши с данными о вакцинации от COVID-19

Школьники в Приморье создали QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. QR-броши с информацией о вакцинации от коронавируса создали ученики школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье, первыми их обладателями могут стать учителя той же школы, сообщает правительство региона.
"Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19. Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от учителей своей школы", - говорится в сообщении.
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По мнению авторов разработки, в преддверии введения QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест в Приморье, идея становится актуальной.
"Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна – зашел в театр, например, брошь отсканировали и все – QR-код о вакцинации всегда с собой", – приводятся в сообщении слова учеников 6-го класса школы №1 из приморского села Камень-Рыболов.
Как рассказал РИА Новости директор школы Александр Вдовин, учеников увлекла идея создания QR-броши, предложенная наставниками детского мобильного технопарка.
"Над разработкой QR-броши трудились неделю, когда в школе работали специалисты Приморского технопарка. Шестиклассники с интересом прослушали лекции и выполняли задания", - сказал директор.
Ранее сообщалось, что власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Код надо будет предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта.
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