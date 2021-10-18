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В НАТО заявили, что не получали официальных уведомлений от России
В НАТО заявили, что не получали официальных уведомлений от России - РИА Новости, 18.10.2021
В НАТО заявили, что не получали официальных уведомлений от России
НАТО приняла к сведению решение России о приостановке работы миссий альянса, но официальных уведомлений пока не получала, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:38
2021-10-18T19:33
в мире
бельгия
москва
нато
сергей лавров
оана лунгеску
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО приняла к сведению решение России о приостановке работы миссий альянса, но официальных уведомлений пока не получала, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Мы приняли к сведению комментарий министра Лаврова СМИ, однако мы не получили официальной информации по этим вопросам", - сказала Лунгеску.
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в мире, бельгия, москва, нато, сергей лавров, оана лунгеску, россия
18:38 18.10.2021 (обновлено: 19:33 18.10.2021)
 
В НАТО заявили, что не получали официальных уведомлений от России

Представитель НАТО Лунгеску: альянс принял к сведению слова Лаврова о закрытии миссий

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. НАТО приняла к сведению решение России о приостановке работы миссий альянса, но официальных уведомлений пока не получала, сообщила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
"Мы приняли к сведению комментарий министра Лаврова СМИ, однако мы не получили официальной информации по этим вопросам", - сказала Лунгеску.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 18:04
НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт
 
В миреБельгияМоскваНАТОСергей ЛавровОана ЛунгескуРоссия
 
 
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