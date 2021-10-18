Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/ukraina-1755058240.html
Известного украинского политика пристыдили за критику Зеленского
"Все еще каркает": китайцы высмеяли Яценюка, критиковавшего Киев из-за газа - РИА Новости, 18.10.2021
Известного украинского политика пристыдили за критику Зеленского
Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:07
2021-10-18T17:35
экономика
украина
сша
азия
китай
арсений яценюк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155030/00/1550300083_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a2b45dfc7c7f0acdcea957c5e02cd296.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при президенте Зеленском. Некоторые из них отметили, что Киев втридорога закупает российский газ у стран ЕС и виноваты в этом не только нынешние власти."Хорошая мысль приходит опосля. Если сейчас цена резко упадет, ты снова будешь обвинять их в том, что купили по слишком высокой цене?" — сыронизировал один из читателей."Если бы Украина изначально не провоцировала Россию, даже не знаю, скольких убытков можно было бы избежать", — отметил другой пользователь."Чем занимался сам Яценюк на своем посту, если до сих пор имеет право говорить, что Зеленский потерял пять миллиардов?" — задался вопросом Юань Фэнган."Украина сейчас: я все равно ничего не заплачу России, лучше заплачу ЕС. А что касается того, что ЕС просто платит мои деньги России, это уже не мое дело. Я страус, засунула голову в песок и ничего не вижу. Я лучше буду покупать газ в Европе за 1200 долларов, а не в России за 175. Зато свободно и демократично!" — пошутил еще один комментатор."Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну", — подытожили читатели.Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев своевременно не закупил газ по более низкой цене, из-за чего теперь убытки составят порядка пяти миллиардов долларов. По его словам, это произошло, несмотря на то что страна обладает одними из самых больших газохранилищ в Европе.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/gazprom-1755030070.html
украина
сша
азия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155030/00/1550300083_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_755f179ee0ea6cfb9a4feb52d5bc7269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, сша, азия, китай, арсений яценюк, россия
16:07 18.10.2021 (обновлено: 17:35 18.10.2021)
 
"Все еще каркает": китайцы высмеяли Яценюка, критиковавшего Киев из-за газа

Читатели "Гуаньча" высмеяли Яценюка, раскритиковавшего власти Украины из-за газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при президенте Зеленском. Некоторые из них отметили, что Киев втридорога закупает российский газ у стран ЕС и виноваты в этом не только нынешние власти.
"Хорошая мысль приходит опосля. Если сейчас цена резко упадет, ты снова будешь обвинять их в том, что купили по слишком высокой цене?" — сыронизировал один из читателей.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 13:00
На Украине назвали планы по удешевлению газа "методами Шарикова"
"Если бы Украина изначально не провоцировала Россию, даже не знаю, скольких убытков можно было бы избежать", — отметил другой пользователь.
"Чем занимался сам Яценюк на своем посту, если до сих пор имеет право говорить, что Зеленский потерял пять миллиардов?" — задался вопросом Юань Фэнган.
"Украина сейчас: я все равно ничего не заплачу России, лучше заплачу ЕС. А что касается того, что ЕС просто платит мои деньги России, это уже не мое дело. Я страус, засунула голову в песок и ничего не вижу. Я лучше буду покупать газ в Европе за 1200 долларов, а не в России за 175. Зато свободно и демократично!" — пошутил еще один комментатор.
"Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну", — подытожили читатели.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:09
"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев своевременно не закупил газ по более низкой цене, из-за чего теперь убытки составят порядка пяти миллиардов долларов. По его словам, это произошло, несмотря на то что страна обладает одними из самых больших газохранилищ в Европе.
Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.
По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 13:55В мире
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину
 
ЭкономикаУкраинаСШААзияКитайАрсений ЯценюкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния