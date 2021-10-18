16:07 18.10.2021 (обновлено: 17:35 18.10.2021)
"Все еще каркает": китайцы высмеяли Яценюка, критиковавшего Киев из-за газа
Читатели "Гуаньча" высмеяли Яценюка, раскритиковавшего власти Украины из-за газа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при президенте Зеленском. Некоторые из них отметили, что Киев втридорога закупает российский газ у стран ЕС и виноваты в этом не только нынешние власти.
"Хорошая мысль приходит опосля. Если сейчас цена резко упадет, ты снова будешь обвинять их в том, что купили по слишком высокой цене?" — сыронизировал один из читателей.
"Чем занимался сам Яценюк на своем посту, если до сих пор имеет право говорить, что Зеленский потерял пять миллиардов?" — задался вопросом Юань Фэнган.
"Украина сейчас: я все равно ничего не заплачу России, лучше заплачу ЕС. А что касается того, что ЕС просто платит мои деньги России, это уже не мое дело. Я страус, засунула голову в песок и ничего не вижу. Я лучше буду покупать газ в Европе за 1200 долларов, а не в России за 175. Зато свободно и демократично!" — пошутил еще один комментатор.
"Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну", — подытожили читатели.
Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев своевременно не закупил газ по более низкой цене, из-за чего теперь убытки составят порядка пяти миллиардов долларов. По его словам, это произошло, несмотря на то что страна обладает одними из самых больших газохранилищ в Европе.
Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.
По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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