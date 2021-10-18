https://ria.ru/20211018/ukraina-1755058240.html

Известного украинского политика пристыдили за критику Зеленского

"Все еще каркает": китайцы высмеяли Яценюка, критиковавшего Киев из-за газа - РИА Новости, 18.10.2021

Известного украинского политика пристыдили за критику Зеленского

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:07

2021-10-18T16:07

2021-10-18T17:35

экономика

украина

сша

азия

китай

арсений яценюк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155030/00/1550300083_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a2b45dfc7c7f0acdcea957c5e02cd296.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка об ошибках газовой политики властей при президенте Зеленском. Некоторые из них отметили, что Киев втридорога закупает российский газ у стран ЕС и виноваты в этом не только нынешние власти."Хорошая мысль приходит опосля. Если сейчас цена резко упадет, ты снова будешь обвинять их в том, что купили по слишком высокой цене?" — сыронизировал один из читателей."Если бы Украина изначально не провоцировала Россию, даже не знаю, скольких убытков можно было бы избежать", — отметил другой пользователь."Чем занимался сам Яценюк на своем посту, если до сих пор имеет право говорить, что Зеленский потерял пять миллиардов?" — задался вопросом Юань Фэнган."Украина сейчас: я все равно ничего не заплачу России, лучше заплачу ЕС. А что касается того, что ЕС просто платит мои деньги России, это уже не мое дело. Я страус, засунула голову в песок и ничего не вижу. Я лучше буду покупать газ в Европе за 1200 долларов, а не в России за 175. Зато свободно и демократично!" — пошутил еще один комментатор."Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну", — подытожили читатели.Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев своевременно не закупил газ по более низкой цене, из-за чего теперь убытки составят порядка пяти миллиардов долларов. По его словам, это произошло, несмотря на то что страна обладает одними из самых больших газохранилищ в Европе.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/gazprom-1755030070.html

украина

сша

азия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, сша, азия, китай, арсений яценюк, россия