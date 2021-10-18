https://ria.ru/20211018/svekla-1755027708.html

В Алтайском крае заготовили более миллиона тонн сахарной свеклы

В Алтайском крае заготовили более миллиона тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 18.10.2021

В Алтайском крае заготовили более миллиона тонн сахарной свеклы

Более 1 миллиона тонн сахарной свеклы заготовили в Алтайском крае, общий урожай этой культуры в регионе составит порядка 1,1 миллиона тонн, заявил министр... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:43

2021-10-18T13:43

2021-10-18T13:43

алтайский край

экономика

алтайский край

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн сахарной свеклы заготовили в Алтайском крае, общий урожай этой культуры в регионе составит порядка 1,1 миллиона тонн, заявил министр сельского хозяйства Алтая Александр Чеботаев."В Алтайском крае завершается уборка сахарной свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве края. Он рассказал, что хозяйствам осталось выкопать сахарную свеклу с 400 гектаров. Работы будут выполнены в течение одного-двух дней. По итогам уборочной урожай сахарной свеклы составит порядка 1,1 миллиона тонн", - сообщает пресс-служба регионального правительства.Уточняется, что Алтайский край – единственный в Сибири регион, где выращивают сахарную свеклу. В этом году алтайская плантация превысила 23 тысячи гектаров."Также Александр Чеботаев проинформировал о ходе уборочных работ по другим видам культур. Зерновые и зернобобовые культуры в крае обмолочены с 94% площадей, сбор зерна в бункерном весе превысил 5 миллионов тонн. По масличным культурам: если уборка рапса, льна и сои завершается, то обмолот подсолнечника набирает обороты. Он убран с 20% площадей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211015/shkola-1754738155.html

алтайский край

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экономика, алтайский край