https://ria.ru/20211018/snouden-1754974820.html
Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт
Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт - РИА Новости, 18.10.2021
Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:32
2021-10-18T09:32
2021-10-18T09:32
технологии
эдвард сноуден
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих материалов."Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт – ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь… и даже свастику, которой Telegram предоставил более 80 тысяч просмотров. Отличная работа, ребят. Просто супер", - написал Сноуден в Twitter.Он также отметил, что в руководстве мессенджера не могли не знать о деятельности фейкового аккаунта, так как СМИ давно сообщали о нем, однако в Telegram никак не отреагировали.В указанном Сноуденом канале в Telegram насчитывается свыше 68 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html
https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html
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технологии, эдвард сноуден, telegram (приложение)
Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт
Сноуден раскритиковал Telegram за существование там его фейкового аккаунта