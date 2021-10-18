https://ria.ru/20211018/snouden-1754974820.html

Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт

Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт - РИА Новости, 18.10.2021

Сноуден раскритиковал Telegram за свой фейковый аккаунт

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:32

2021-10-18T09:32

2021-10-18T09:32

технологии

эдвард сноуден

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582592379_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_8eed7e5c449fd703bb27b246968b93a0.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих материалов."Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт – ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь… и даже свастику, которой Telegram предоставил более 80 тысяч просмотров. Отличная работа, ребят. Просто супер", - написал Сноуден в Twitter.Он также отметил, что в руководстве мессенджера не могли не знать о деятельности фейкового аккаунта, так как СМИ давно сообщали о нем, однако в Telegram никак не отреагировали.В указанном Сноуденом канале в Telegram насчитывается свыше 68 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html

https://ria.ru/20210624/snouden-1738396547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, эдвард сноуден, telegram (приложение)