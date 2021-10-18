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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/sankt-peterburg-1755090940.html
Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге
Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.10.2021
Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге
Эпидемическая ситуация в Петербурге контролируемая, но непростая, к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило 3 тысячи, растет... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:40
2021-10-18T20:19
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирус в россии
общество
александр беглов
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Петербурге контролируемая, но непростая, к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило 3 тысячи, растет число госпитализаций, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Пандемия коронавиурса не стихает. К концу прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 тысячи человек, растет количество госпитализаций", - добавил губернатор.По его словам, все медицинские учреждения города обеспечены необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты."Наращиваем инфекционный коечный фонд. На этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией составит 9,5 тысячи. Число коек увеличено за счет оказания плановой помощи в Александровской больнице и больнице №2", - сказал Беглов.Он отметил, что самой надежной защитой от тяжелого течения болезни является прививка, и призвал жителей города прививаться."Мы располагаем большим резервом вакцины и обширной сетью прививочных пунктов. Также не пренебрегайте использовать индивидуальные средства защиты и соблюдайте установленные санитарные ограничения", - сказал Беглов.Также Беглов отметил, что в Петербурге усилят ограничительные меры по COVID-19, если рост заболеваемости продолжится."Если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжится, будут усилены ограничительные меры", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Беглов отметил, что в городе усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754207235.html
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
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санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
18:40 18.10.2021 (обновлено: 20:19 18.10.2021)
 
Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге усилят ограничения по COVID-19, если продолжится рост заболеваемости

© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Петербурге контролируемая, но непростая, к концу прошлой недели суточное число заболевших коронавирусом превысило 3 тысячи, растет число госпитализаций, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Эпидемическая ситуация в городе контролируемая, но непростая", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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"Пандемия коронавиурса не стихает. К концу прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 тысячи человек, растет количество госпитализаций", - добавил губернатор.
По его словам, все медицинские учреждения города обеспечены необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты.
"Наращиваем инфекционный коечный фонд. На этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией составит 9,5 тысячи. Число коек увеличено за счет оказания плановой помощи в Александровской больнице и больнице №2", - сказал Беглов.
Он отметил, что самой надежной защитой от тяжелого течения болезни является прививка, и призвал жителей города прививаться.
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"Мы располагаем большим резервом вакцины и обширной сетью прививочных пунктов. Также не пренебрегайте использовать индивидуальные средства защиты и соблюдайте установленные санитарные ограничения", - сказал Беглов.
Также Беглов отметил, что в Петербурге усилят ограничительные меры по COVID-19, если рост заболеваемости продолжится.
"Если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжится, будут усилены ограничительные меры", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Беглов отметил, что в городе усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.
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