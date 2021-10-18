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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/samoizolyatsiya-1755049417.html
В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет - РИА Новости, 18.10.2021
В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
Режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет введут в Оренбургской области с 20 октября, сообщили в правительстве РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:22
2021-10-18T15:44
распространение коронавируса
оренбургская область
общество
здоровье - общество
денис паслер
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет введут в Оренбургской области с 20 октября, сообщили в правительстве региона.В сообщении отмечается, что в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, введено несколько новых противоэпидемических ограничений.Согласно указу губернатора Дениса Паслера, с 1 ноября государственным и муниципальным организациям, осуществляющим театральную и концертную деятельность, разрешено оказывать услуги зрителям только при предъявлении посетителем QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание. Тех, у кого нет кода, будут пускать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения."Оренбуржцам старше 60 лет, до сих пор не прошедшим вакцинацию, с 20 октября необходимо находится в самоизоляции и не покидать свои дома - за исключением поездок на работу и обратно, выхода в магазин, за продуктами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью, вызова в правоохранительные органы или в суд", - говорится в сообщении.Кроме того, до 1 ноября будут подготовлены правовые акты, на основании которых не прошедшие вакцинацию оренбуржцы старше 65 не смогут пользоваться социальными транспортными картами."Также глава региона поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления совместно с федеральными структурами усилить рейдовую работу по контролю за соблюдением действующих ограничений", - сообщает правительство Оренбургской области.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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оренбургская область, общество, здоровье - общество, денис паслер, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:22 18.10.2021 (обновлено: 15:44 18.10.2021)
 
В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

В Оренбуржье с 20 октября обязательна самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет введут в Оренбургской области с 20 октября, сообщили в правительстве региона.
В сообщении отмечается, что в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, введено несколько новых противоэпидемических ограничений.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
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Согласно указу губернатора Дениса Паслера, с 1 ноября государственным и муниципальным организациям, осуществляющим театральную и концертную деятельность, разрешено оказывать услуги зрителям только при предъявлении посетителем QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание. Тех, у кого нет кода, будут пускать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения.
"Оренбуржцам старше 60 лет, до сих пор не прошедшим вакцинацию, с 20 октября необходимо находится в самоизоляции и не покидать свои дома - за исключением поездок на работу и обратно, выхода в магазин, за продуктами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью, вызова в правоохранительные органы или в суд", - говорится в сообщении.
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Кроме того, до 1 ноября будут подготовлены правовые акты, на основании которых не прошедшие вакцинацию оренбуржцы старше 65 не смогут пользоваться социальными транспортными картами.
"Также глава региона поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления совместно с федеральными структурами усилить рейдовую работу по контролю за соблюдением действующих ограничений", - сообщает правительство Оренбургской области.
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