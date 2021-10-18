https://ria.ru/20211018/samoizolyatsiya-1755049417.html

В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет - РИА Новости, 18.10.2021

В Оренбуржье введут самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет

Режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет введут в Оренбургской области с 20 октября, сообщили в правительстве РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:22

2021-10-18T15:22

2021-10-18T15:44

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УФА, 18 окт - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет введут в Оренбургской области с 20 октября, сообщили в правительстве региона.В сообщении отмечается, что в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, введено несколько новых противоэпидемических ограничений.Согласно указу губернатора Дениса Паслера, с 1 ноября государственным и муниципальным организациям, осуществляющим театральную и концертную деятельность, разрешено оказывать услуги зрителям только при предъявлении посетителем QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание. Тех, у кого нет кода, будут пускать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения."Оренбуржцам старше 60 лет, до сих пор не прошедшим вакцинацию, с 20 октября необходимо находится в самоизоляции и не покидать свои дома - за исключением поездок на работу и обратно, выхода в магазин, за продуктами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью, вызова в правоохранительные органы или в суд", - говорится в сообщении.Кроме того, до 1 ноября будут подготовлены правовые акты, на основании которых не прошедшие вакцинацию оренбуржцы старше 65 не смогут пользоваться социальными транспортными картами."Также глава региона поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления совместно с федеральными структурами усилить рейдовую работу по контролю за соблюдением действующих ограничений", - сообщает правительство Оренбургской области.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211012/bashkiriya-1754131414.html

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