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Омская область
https://ria.ru/20211018/rynki-1755061839.html
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен - РИА Новости, 18.10.2021
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному минсельхозу проанализировать работу рынков и ярмарок, чтобы снизить цены на продукты, сообщили... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:20
2021-10-18T16:20
омская область
экономика
омск
омская область
александр бурков
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному минсельхозу проанализировать работу рынков и ярмарок, чтобы снизить цены на продукты, сообщили в пресс-службе областного правительства.На аппаратном совещании в понедельник глава регионального минсельхоза Николай Дрофа доложил Александру Буркову, что за неделю существенных изменений цен на продукты не зафиксировано, но отметил незначительный рост цен на морковь и сахар."Через неделю нужен полный анализ, что еще можно сделать для того, чтобы мы могли снизить для населения цены на продукты и привлечь как можно больше местных производителей за прилавки", – поручил Александр Бурков.Исправить ситуацию может оптимизация работы рынков и ярмарок, где местные производители могут продавать продукты по более низким ценам, считает губернатор. Глава региона поручил минсельхозу в течение недели проанализировать работу рынков и ярмарок в Омской области.Мэрия Омска разработала программу развития муниципальных рынков до 2025 года, на это власти запланировали почти 58 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
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экономика, омск, омская область, александр бурков
16:20 18.10.2021
 
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен

Глава Омской области Бурков поручил проанализировать работу рынков для снижения цен

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному минсельхозу проанализировать работу рынков и ярмарок, чтобы снизить цены на продукты, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На аппаратном совещании в понедельник глава регионального минсельхоза Николай Дрофа доложил Александру Буркову, что за неделю существенных изменений цен на продукты не зафиксировано, но отметил незначительный рост цен на морковь и сахар.
"Через неделю нужен полный анализ, что еще можно сделать для того, чтобы мы могли снизить для населения цены на продукты и привлечь как можно больше местных производителей за прилавки", – поручил Александр Бурков.
Исправить ситуацию может оптимизация работы рынков и ярмарок, где местные производители могут продавать продукты по более низким ценам, считает губернатор. Глава региона поручил минсельхозу в течение недели проанализировать работу рынков и ярмарок в Омской области.
Мэрия Омска разработала программу развития муниципальных рынков до 2025 года, на это власти запланировали почти 58 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
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