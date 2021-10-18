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Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен - РИА Новости, 18.10.2021
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному минсельхозу проанализировать работу рынков и ярмарок, чтобы снизить цены на продукты, сообщили... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:20
2021-10-18T16:20
2021-10-18T16:20
омская область
экономика
омск
омская область
александр бурков
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному минсельхозу проанализировать работу рынков и ярмарок, чтобы снизить цены на продукты, сообщили в пресс-службе областного правительства.На аппаратном совещании в понедельник глава регионального минсельхоза Николай Дрофа доложил Александру Буркову, что за неделю существенных изменений цен на продукты не зафиксировано, но отметил незначительный рост цен на морковь и сахар."Через неделю нужен полный анализ, что еще можно сделать для того, чтобы мы могли снизить для населения цены на продукты и привлечь как можно больше местных производителей за прилавки", – поручил Александр Бурков.Исправить ситуацию может оптимизация работы рынков и ярмарок, где местные производители могут продавать продукты по более низким ценам, считает губернатор. Глава региона поручил минсельхозу в течение недели проанализировать работу рынков и ярмарок в Омской области.Мэрия Омска разработала программу развития муниципальных рынков до 2025 года, на это власти запланировали почти 58 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211014/omsk-1754594698.html
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экономика, омск, омская область, александр бурков
Омский губернатор поручил проанализировать работу рынков для снижения цен
Глава Омской области Бурков поручил проанализировать работу рынков для снижения цен