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https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754971960.html
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний - РИА Новости, 18.10.2021
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний
Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:09
2021-10-18T13:12
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
валерий грибакин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не соответствовать действительности, заявил РИА Новости основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь", Герой России Сергей Лысюк.Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что при сдаче нормативов на краповые береты между бойцами спецназа Росгвардии были драки и конфликты. Они произошли из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы проходили испытания нечестно: некоторых из них на маршруте подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений"."Есть такие организации, которые называются Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Всю эту информацию (из социальных сетей о якобы драках и конфликтах. — Прим. ред.) проанализируют, и будет доведена информация та, которая будет действительно объективной", — сказал Лысюк, входящий в состав Советов, которые будут разбираться в ситуации.Он уточнил, что сейчас в сообщениях в СМИ и социальных сетях "много эмоций", а также много спекуляций по поводу краповых беретов, "в том числе начинают выкладывать информацию, которая была два года назад". "Выкладывают информацию и видео, когда произведен съем за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили и за это дали берет", — подчеркнул он.Лысюк также заверил, что Советы краповых беретов и командование Росгвардии разберутся в ситуации и примут дальнейшее решение. "Наша главная задача — быть сильными и устойчивыми по отношению к внутренним угрозам и внутренним врагам", — добавил он.
https://ria.ru/20211018/beret-1754960974.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Драка во время испытаний для спецназовцев
В "Краповых беретах" разберутся в ситуации с дракой, возникшей во время испытаний для спецназовцев. Об этом сообщил ТАСС основатель традиции Сергей Лысюк.
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60
общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин
09:09 18.10.2021 (обновлено: 13:12 18.10.2021)
 
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний

Советы краповых беретов разберутся в конфликте при сдаче нормативов на Кавказе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение крапового берета
Вручение крапового берета - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не соответствовать действительности, заявил РИА Новости основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь", Герой России Сергей Лысюк.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что при сдаче нормативов на краповые береты между бойцами спецназа Росгвардии были драки и конфликты. Они произошли из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы проходили испытания нечестно: некоторых из них на маршруте подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений".
Драка во время испытаний для спецназовцев
Вчера, 01:45
В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
"Есть такие организации, которые называются Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Всю эту информацию (из социальных сетей о якобы драках и конфликтах. — Прим. ред.) проанализируют, и будет доведена информация та, которая будет действительно объективной", — сказал Лысюк, входящий в состав Советов, которые будут разбираться в ситуации.
Он уточнил, что сейчас в сообщениях в СМИ и социальных сетях "много эмоций", а также много спекуляций по поводу краповых беретов, "в том числе начинают выкладывать информацию, которая была два года назад". "Выкладывают информацию и видео, когда произведен съем за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили и за это дали берет", — подчеркнул он.
Лысюк также заверил, что Советы краповых беретов и командование Росгвардии разберутся в ситуации и примут дальнейшее решение. "Наша главная задача — быть сильными и устойчивыми по отношению к внутренним угрозам и внутренним врагам", — добавил он.
На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:45
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета
 
ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Валерий Грибакин
 
 
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