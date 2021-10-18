https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754971960.html

Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний

Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний - РИА Новости, 18.10.2021

Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний

Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:09

2021-10-18T09:09

2021-10-18T13:12

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

валерий грибакин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не соответствовать действительности, заявил РИА Новости основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь", Герой России Сергей Лысюк.Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что при сдаче нормативов на краповые береты между бойцами спецназа Росгвардии были драки и конфликты. Они произошли из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы проходили испытания нечестно: некоторых из них на маршруте подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений"."Есть такие организации, которые называются Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Всю эту информацию (из социальных сетей о якобы драках и конфликтах. — Прим. ред.) проанализируют, и будет доведена информация та, которая будет действительно объективной", — сказал Лысюк, входящий в состав Советов, которые будут разбираться в ситуации.Он уточнил, что сейчас в сообщениях в СМИ и социальных сетях "много эмоций", а также много спекуляций по поводу краповых беретов, "в том числе начинают выкладывать информацию, которая была два года назад". "Выкладывают информацию и видео, когда произведен съем за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили и за это дали берет", — подчеркнул он.Лысюк также заверил, что Советы краповых беретов и командование Росгвардии разберутся в ситуации и примут дальнейшее решение. "Наша главная задача — быть сильными и устойчивыми по отношению к внутренним угрозам и внутренним врагам", — добавил он.

https://ria.ru/20211018/beret-1754960974.html

https://ria.ru/20210930/krapovyy_beret-1752442036.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Драка во время испытаний для спецназовцев В "Краповых беретах" разберутся в ситуации с дракой, возникшей во время испытаний для спецназовцев. Об этом сообщил ТАСС основатель традиции Сергей Лысюк. 2021-10-18T09:09 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин