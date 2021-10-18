09:09 18.10.2021 (обновлено: 13:12 18.10.2021)
Советы "краповых беретов" разберутся в причинах драки во время испытаний
Советы краповых беретов разберутся в конфликте при сдаче нормативов на Кавказе
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Советы краповых беретов разберутся в конфликтной ситуации на Кавказе при прохождении испытаний, многое из опубликованного накануне в соцсетях может не соответствовать действительности, заявил РИА Новости основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь", Герой России Сергей Лысюк.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что при сдаче нормативов на краповые береты между бойцами спецназа Росгвардии были драки и конфликты. Они произошли из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы проходили испытания нечестно: некоторых из них на маршруте подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений".
"Есть такие организации, которые называются Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Всю эту информацию (из социальных сетей о якобы драках и конфликтах. — Прим. ред.) проанализируют, и будет доведена информация та, которая будет действительно объективной", — сказал Лысюк, входящий в состав Советов, которые будут разбираться в ситуации.
Он уточнил, что сейчас в сообщениях в СМИ и социальных сетях "много эмоций", а также много спекуляций по поводу краповых беретов, "в том числе начинают выкладывать информацию, которая была два года назад". "Выкладывают информацию и видео, когда произведен съем за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили и за это дали берет", — подчеркнул он.
Лысюк также заверил, что Советы краповых беретов и командование Росгвардии разберутся в ситуации и примут дальнейшее решение. "Наша главная задача — быть сильными и устойчивыми по отношению к внутренним угрозам и внутренним врагам", — добавил он.