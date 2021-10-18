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https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января - РИА Новости, 19.10.2021
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января
Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-18T23:51
2021-10-19T00:38
в мире
сша
конгресс сша
дональд трамп
округ колумбия
джо байден
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия.В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.У суда Трамп просит не допустить разглашения материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время атаки на Капитолий его сторонников. Те пытались сорвать парламентскую сертификацию победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам – запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится.
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в мире, сша, конгресс сша, дональд трамп, округ колумбия, джо байден, капитолий
23:51 18.10.2021 (обновлено: 00:38 19.10.2021)
 
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января

Экс-президент США Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия.

В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

У суда Трамп просит не допустить разглашения материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время атаки на Капитолий его сторонников. Те пытались сорвать парламентскую сертификацию победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
"Истец просит суд вынести... постановление, что запросы комиссии неправомочны и неисполнимы, в соответствии с конституцией и законами Соединенных Штатов", - говорится в иске.
Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам – запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 05:10
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
 
В миреСШАКонгресс СШАДональд ТрампОкруг КолумбияДжо БайденКапитолий
 
 
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