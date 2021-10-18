https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html

Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января

Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января - РИА Новости, 19.10.2021

Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января

Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-18T23:51

2021-10-18T23:51

2021-10-19T00:38

в мире

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конгресс сша

дональд трамп

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джо байден

капитолий

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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия.В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.У суда Трамп просит не допустить разглашения материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время атаки на Капитолий его сторонников. Те пытались сорвать парламентскую сертификацию победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам – запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится.

https://ria.ru/20211010/vertolet-1753850204.html

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в мире, сша, конгресс сша, дональд трамп, округ колумбия, джо байден, капитолий