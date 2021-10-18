23:51 18.10.2021 (обновлено: 00:38 19.10.2021)
Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий шестого января
Экс-президент США Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования штурма Капитолия
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
© AP Photo / Chris Seward
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в попытке сохранить в тайне материалы, проливающие свет на его деятельность 6 января, подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия.
В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.
У суда Трамп просит не допустить разглашения материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время атаки на Капитолий его сторонников. Те пытались сорвать парламентскую сертификацию победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
В иске, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.
У суда Трамп просит не допустить разглашения материалов, которые проливают свет на происходившее в Белом доме во время атаки на Капитолий его сторонников. Те пытались сорвать парламентскую сертификацию победы на президентских выборах кандидата-демократа Джо Байдена, легитимность которой Трамп оспаривает до сих пор.
"Истец просит суд вынести... постановление, что запросы комиссии неправомочны и неисполнимы, в соответствии с конституцией и законами Соединенных Штатов", - говорится в иске.
Трамп хочет, чтобы суд лишил комиссию права рассылать запросы и наказывать за их неисполнение, а архивистам – запретил предоставлять следствию любую информацию до тех пор, пока он сам с ней не ознакомится.
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