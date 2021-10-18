https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755111339.html

Петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов рекомендовали перевести на удаленку

Петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов рекомендовали перевести на удаленку - РИА Новости, 18.10.2021

Петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов рекомендовали перевести на удаленку

Работников в Санкт-Петербурге старше 60 лет, которые не имеют QR-коды, с 1 ноября необходимо перевести на дистанционный режим, говорится в постановлении,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:59

2021-10-18T20:59

2021-10-18T21:19

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Работников в Санкт-Петербурге старше 60 лет, которые не имеют QR-коды, с 1 ноября необходимо перевести на дистанционный режим, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым."С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации", - говорится в постановлении.Уточняется, что работодателям до 25 октября необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга актуальную информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.

https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755110943.html

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общество, санкт-петербург, коронавирус в россии