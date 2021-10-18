https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755065164.html

В Омской области с начала ноября введут QR-коды

В Омской области с начала ноября введут QR-коды - РИА Новости, 18.10.2021

В Омской области с начала ноября введут QR-коды

Власти Омской области из-за коронавируса решили пускать в театры, музеи и концертные залы посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации, руководителям... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:31

2021-10-18T16:31

2021-10-18T17:26

распространение коронавируса

омская область

общество

омск

александр бурков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Власти Омской области из-за коронавируса решили пускать в театры, музеи и концертные залы посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации, руководителям предприятий в Омской области из-за коронавируса рекомендуется отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет без прививки, мера заработает с начала ноября, сообщил губернатор Александр Бурков.Ранее власти до конца октября запретили в регионе проведение массовых мероприятий даже на свежем воздухе, на дистанционное обучение перевели несколько классов в школах и три факультета в одном из вузов. Также введены ограничения на заполняемость спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров - не более чем на 50%.С 8 ноября в Омске вводят систему QR-кодов для посещения культурных мест."Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера вынужденная", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства Омской области.По словам Буркова, региональный Роспотребнадзор требовал ввести вход по QR-коду в торговые центры, предприятия общепита и даже в общественный транспорт, поэтому если ситуация будет ухудшаться, то власти последуют рекомендациям."Ситуация в регионе сложная. Заболеваемость доходит практически до 400 человек в сутки – это критическая ситуация, у нас таких показателей никогда не было. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная… Рекомендовано руководителям предприятий отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет, у которых нет прививки", - заявил губернатор.Как пояснили в пресс-службе областного правительства, работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу тех невакцинированных, кто не переболел коронавирусом в течение последнего полугода, кто состоит на диспансерном учёте "по определенным категориям", а также не вакцинированных беременных сотрудниц.По словам Буркова, ограничительные меры в регионе продлены до конца ноября. С понедельника также решено увеличить количество экипажей "скорой" и дополнительно развернуть ещё 225 коек для больных COVID-19. Управление Роспотребнадзора в Омской области ввело обязательную вакцинацию от CОVID-19 для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры, обслуживающий персонал и охранники.По оперативным данным на 18 октября, вакцинировались от коронавируса более 651 тысячи жителей региона, из них вторым компонентом привиты более 548 тысяч человек. C 7 октября минздрав региона перестал включать в ежедневную сводку количество выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом в Омской области. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в регионе после заражения новой инфекцией умерли 10 человек, выздоровел 151 пациент, выявлено 396 новых случаев заражения.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, общество, омск, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19