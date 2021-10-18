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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755065164.html
В Омской области с начала ноября введут QR-коды
В Омской области с начала ноября введут QR-коды - РИА Новости, 18.10.2021
В Омской области с начала ноября введут QR-коды
Власти Омской области из-за коронавируса решили пускать в театры, музеи и концертные залы посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации, руководителям... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:31
2021-10-18T17:26
распространение коронавируса
омская область
общество
омск
александр бурков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Власти Омской области из-за коронавируса решили пускать в театры, музеи и концертные залы посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации, руководителям предприятий в Омской области из-за коронавируса рекомендуется отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет без прививки, мера заработает с начала ноября, сообщил губернатор Александр Бурков.Ранее власти до конца октября запретили в регионе проведение массовых мероприятий даже на свежем воздухе, на дистанционное обучение перевели несколько классов в школах и три факультета в одном из вузов. Также введены ограничения на заполняемость спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров - не более чем на 50%.С 8 ноября в Омске вводят систему QR-кодов для посещения культурных мест."Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера вынужденная", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства Омской области.По словам Буркова, региональный Роспотребнадзор требовал ввести вход по QR-коду в торговые центры, предприятия общепита и даже в общественный транспорт, поэтому если ситуация будет ухудшаться, то власти последуют рекомендациям."Ситуация в регионе сложная. Заболеваемость доходит практически до 400 человек в сутки – это критическая ситуация, у нас таких показателей никогда не было. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная… Рекомендовано руководителям предприятий отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет, у которых нет прививки", - заявил губернатор.Как пояснили в пресс-службе областного правительства, работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу тех невакцинированных, кто не переболел коронавирусом в течение последнего полугода, кто состоит на диспансерном учёте "по определенным категориям", а также не вакцинированных беременных сотрудниц.По словам Буркова, ограничительные меры в регионе продлены до конца ноября. С понедельника также решено увеличить количество экипажей "скорой" и дополнительно развернуть ещё 225 коек для больных COVID-19. Управление Роспотребнадзора в Омской области ввело обязательную вакцинацию от CОVID-19 для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры, обслуживающий персонал и охранники.По оперативным данным на 18 октября, вакцинировались от коронавируса более 651 тысячи жителей региона, из них вторым компонентом привиты более 548 тысяч человек. C 7 октября минздрав региона перестал включать в ежедневную сводку количество выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом в Омской области. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в регионе после заражения новой инфекцией умерли 10 человек, выздоровел 151 пациент, выявлено 396 новых случаев заражения.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html
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омская область, общество, омск, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:31 18.10.2021 (обновлено: 17:26 18.10.2021)
 
В Омской области с начала ноября введут QR-коды

В Омской области с ноября введут QR-коды для посещения театров, музеев и концертных залов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Власти Омской области из-за коронавируса решили пускать в театры, музеи и концертные залы посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации, руководителям предприятий в Омской области из-за коронавируса рекомендуется отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет без прививки, мера заработает с начала ноября, сообщил губернатор Александр Бурков.
Ранее власти до конца октября запретили в регионе проведение массовых мероприятий даже на свежем воздухе, на дистанционное обучение перевели несколько классов в школах и три факультета в одном из вузов. Также введены ограничения на заполняемость спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров - не более чем на 50%.
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С 8 ноября в Омске вводят систему QR-кодов для посещения культурных мест.
"Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера вынужденная", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства Омской области.
По словам Буркова, региональный Роспотребнадзор требовал ввести вход по QR-коду в торговые центры, предприятия общепита и даже в общественный транспорт, поэтому если ситуация будет ухудшаться, то власти последуют рекомендациям.
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"Ситуация в регионе сложная. Заболеваемость доходит практически до 400 человек в сутки – это критическая ситуация, у нас таких показателей никогда не было. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная… Рекомендовано руководителям предприятий отправлять на дистанционную работу людей старше 65 лет, у которых нет прививки", - заявил губернатор.
Как пояснили в пресс-службе областного правительства, работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу тех невакцинированных, кто не переболел коронавирусом в течение последнего полугода, кто состоит на диспансерном учёте "по определенным категориям", а также не вакцинированных беременных сотрудниц.
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По словам Буркова, ограничительные меры в регионе продлены до конца ноября. С понедельника также решено увеличить количество экипажей "скорой" и дополнительно развернуть ещё 225 коек для больных COVID-19. Управление Роспотребнадзора в Омской области ввело обязательную вакцинацию от CОVID-19 для сотрудников четырех сфер - это работники промышленности и строительства, курьеры, обслуживающий персонал и охранники.
По оперативным данным на 18 октября, вакцинировались от коронавируса более 651 тысячи жителей региона, из них вторым компонентом привиты более 548 тысяч человек. C 7 октября минздрав региона перестал включать в ежедневную сводку количество выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом в Омской области. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в регионе после заражения новой инфекцией умерли 10 человек, выздоровел 151 пациент, выявлено 396 новых случаев заражения.
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