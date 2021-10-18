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Прокуратура Москвы представила портрет типичного столичного преступника
Прокуратура Москвы представила портрет типичного столичного преступника - РИА Новости, 18.10.2021
Прокуратура Москвы представила портрет типичного столичного преступника
Большинство преступлений в Москве совершают мужчины 30-49 лет без постоянного источника дохода, сообщается в официальном Telegram-канале столичного надзорного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:19
2021-10-18T13:19
общество
москва
зеленоград
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Большинство преступлений в Москве совершают мужчины 30-49 лет без постоянного источника дохода, сообщается в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства."Подавляющее большинство преступлений совершено мужчинами. Возраст лиц - от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, образование среднее (общее и профессиональное)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, за 9 месяцев в Москве было совершено 107,4 тысячи преступлений, что на 2,4% ниже аналогичного уровня 2020 года.Больше всего преступлений за 9 месяцев, отмечают в прокуратуре, было совершено в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Меньше всего – на Северо-Западе, в новой Москве и Зеленограде.
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общество, москва, зеленоград
13:19 18.10.2021
 
Прокуратура Москвы представила портрет типичного столичного преступника

Прокуратура Москвы: большинство преступлений в столице совершают мужчины 30-49 лет

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Большинство преступлений в Москве совершают мужчины 30-49 лет без постоянного источника дохода, сообщается в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
"Подавляющее большинство преступлений совершено мужчинами. Возраст лиц - от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, образование среднее (общее и профессиональное)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, за 9 месяцев в Москве было совершено 107,4 тысячи преступлений, что на 2,4% ниже аналогичного уровня 2020 года.
Больше всего преступлений за 9 месяцев, отмечают в прокуратуре, было совершено в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Меньше всего – на Северо-Западе, в новой Москве и Зеленограде.
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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ОбществоМоскваЗеленоград
 
 
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