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Некоторые союзники США обеспокоены внешней политикой страны, сообщили СМИ
Некоторые союзники США обеспокоены внешней политикой страны, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2021
Некоторые союзники США обеспокоены внешней политикой страны, сообщили СМИ
Менее чем за год пребывания у власти президента США Джо Байдена некоторые союзники Вашингтона стали с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу его... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:57
2021-10-18T08:57
в мире
сша
вашингтон (город)
латвия
джо байден
эгилс левитс
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Менее чем за год пребывания у власти президента США Джо Байдена некоторые союзники Вашингтона стали с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу его администрации, сообщает газета Washington Post.В статье, опубликованной в воскресенье, приводятся мнения высокопоставленных лиц из нескольких стран-союзников США, собранные в течение последних недель."Невозможно отрицать, что Америка вернулась... Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна", - приводит газета слова президента Латвии Эгилса Левитса.Как отмечает газета, Байден "тревожно отдаляется" от стран, в отношении которых при нем произошли реальные изменения в политике США. Это, например, Саудовская Аравия, потерявшая привилегированный статус, который имела при администрации Трампа.Кроме того, как отмечает представитель администрации Байдена, любая форма заботы о национальной безопасности США рискует рассматриваться как возврат к политике "Америка прежде всего".Тем не менее, по мнению европейского чиновника, авторитет Байдена зависит от результатов его деятельности по самым важным вопросам, и даже если союзники не соглашаются с решениями, которые он принимает, президент все равно должен "делать то, что говорит".
https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827442.html
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сша
вашингтон (город)
латвия
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в мире, сша, вашингтон (город), латвия, джо байден, эгилс левитс
08:57 18.10.2021
 
Некоторые союзники США обеспокоены внешней политикой страны, сообщили СМИ

Washington Post: некоторых союзников США беспокоит внешняя политика администрации Байдена

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Менее чем за год пребывания у власти президента США Джо Байдена некоторые союзники Вашингтона стали с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу его администрации, сообщает газета Washington Post.
В статье, опубликованной в воскресенье, приводятся мнения высокопоставленных лиц из нескольких стран-союзников США, собранные в течение последних недель.
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"Невозможно отрицать, что Америка вернулась... Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна", - приводит газета слова президента Латвии Эгилса Левитса.
Как отмечает газета, Байден "тревожно отдаляется" от стран, в отношении которых при нем произошли реальные изменения в политике США. Это, например, Саудовская Аравия, потерявшая привилегированный статус, который имела при администрации Трампа.
Кроме того, как отмечает представитель администрации Байдена, любая форма заботы о национальной безопасности США рискует рассматриваться как возврат к политике "Америка прежде всего".
Тем не менее, по мнению европейского чиновника, авторитет Байдена зависит от результатов его деятельности по самым важным вопросам, и даже если союзники не соглашаются с решениями, которые он принимает, президент все равно должен "делать то, что говорит".
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В миреСШАВашингтон (город)ЛатвияДжо БайденЭгилс Левитс
 
 
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