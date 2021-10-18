Некоторые союзники США обеспокоены внешней политикой страны, сообщили СМИ
Washington Post: некоторых союзников США беспокоит внешняя политика администрации Байдена
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Менее чем за год пребывания у власти президента США Джо Байдена некоторые союзники Вашингтона стали с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу его администрации, сообщает газета Washington Post.
В статье, опубликованной в воскресенье, приводятся мнения высокопоставленных лиц из нескольких стран-союзников США, собранные в течение последних недель.
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"Невозможно отрицать, что Америка вернулась... Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна", - приводит газета слова президента Латвии Эгилса Левитса.
Как отмечает газета, Байден "тревожно отдаляется" от стран, в отношении которых при нем произошли реальные изменения в политике США. Это, например, Саудовская Аравия, потерявшая привилегированный статус, который имела при администрации Трампа.
Кроме того, как отмечает представитель администрации Байдена, любая форма заботы о национальной безопасности США рискует рассматриваться как возврат к политике "Америка прежде всего".
Тем не менее, по мнению европейского чиновника, авторитет Байдена зависит от результатов его деятельности по самым важным вопросам, и даже если союзники не соглашаются с решениями, которые он принимает, президент все равно должен "делать то, что говорит".