https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755021537.html

Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье

Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021

Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье

В Подмосковье стартовала федеральная программа "Женский бизнес" для самозанятых женщин Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:18

2021-10-18T13:18

2021-10-18T13:18

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Подмосковье стартовала федеральная программа "Женский бизнес" для самозанятых женщин Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Проект реализуют Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, АНО "Агентство инвестиционного развития Московской области и АО "Деловая среда" (дочерняя компания Сбера – ред.)."Женский бизнес" — это цикл из трех очных семинаров и шести онлайн-вебинаров, которые проведут известные российские предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса в разных сферах. Спикеры расскажут самозанятым о лайфхаках и эффективных инструментах, которые помогут в работе", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Ранее ведомство сообщало, что на территории региона зарегистрировано свыше 270 тысяч самозанятых, совокупный доход которых превысил 73 миллиарда рублей с 2019 года.Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения участницы получат сертификат о прохождении программы. Для самозанятых женщин из Московской области участие бесплатное.

https://ria.ru/20211008/prodazhi-1753716957.html

московская область (подмосковье)

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бизнес, московская область (подмосковье), женщины