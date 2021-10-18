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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755021537.html
Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье
Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021
Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье
В Подмосковье стартовала федеральная программа "Женский бизнес" для самозанятых женщин Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:18
2021-10-18T13:18
новости подмосковья
бизнес
московская область (подмосковье)
женщины
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Подмосковье стартовала федеральная программа "Женский бизнес" для самозанятых женщин Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Проект реализуют Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, АНО "Агентство инвестиционного развития Московской области и АО "Деловая среда" (дочерняя компания Сбера – ред.)."Женский бизнес" — это цикл из трех очных семинаров и шести онлайн-вебинаров, которые проведут известные российские предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса в разных сферах. Спикеры расскажут самозанятым о лайфхаках и эффективных инструментах, которые помогут в работе", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Ранее ведомство сообщало, что на территории региона зарегистрировано свыше 270 тысяч самозанятых, совокупный доход которых превысил 73 миллиарда рублей с 2019 года.Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения участницы получат сертификат о прохождении программы. Для самозанятых женщин из Московской области участие бесплатное.
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бизнес, московская область (подмосковье), женщины
13:18 18.10.2021
 

Программа для самозанятых женщин стартует в Подмосковье

© Depositphotos / deagreez1 Женщина бизнесмен во время работы
Женщина бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / deagreez1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Подмосковье стартовала федеральная программа "Женский бизнес" для самозанятых женщин Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Проект реализуют Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, АНО "Агентство инвестиционного развития Московской области и АО "Деловая среда" (дочерняя компания Сбера – ред.).
Женщина делает покупки онлайн - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:52Новости Подмосковья
Предпринимателям МО помогут продвигать товары и услуги в интернете
"Женский бизнес" — это цикл из трех очных семинаров и шести онлайн-вебинаров, которые проведут известные российские предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса в разных сферах. Спикеры расскажут самозанятым о лайфхаках и эффективных инструментах, которые помогут в работе", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Ранее ведомство сообщало, что на территории региона зарегистрировано свыше 270 тысяч самозанятых, совокупный доход которых превысил 73 миллиарда рублей с 2019 года.
Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения участницы получат сертификат о прохождении программы. Для самозанятых женщин из Московской области участие бесплатное.
 
Новости ПодмосковьяБизнесМосковская область (Подмосковье)женщины
 
 
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