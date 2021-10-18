https://ria.ru/20211018/neft-1754957879.html

Счетная палата не согласилась с прогнозом Минэкономразвития по нефти

Счетная палата не согласилась с прогнозом Минэкономразвития по нефти - РИА Новости, 18.10.2021

Счетная палата не согласилась с прогнозом Минэкономразвития по нефти

Счетная палата считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по цене нефти, которые заложены в проект бюджета России на ближайшие три года, говорится в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T00:07

2021-10-18T00:07

2021-10-18T01:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

опек

urals

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россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Счетная палата считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по цене нефти, которые заложены в проект бюджета России на ближайшие три года, говорится в заключении контрольного ведомства на проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.Согласно консенсус-прогнозу агентства Рейтер, который приводит Счетная палата, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году ожидается на уровне 69,8 доллара за баррель, в 2023 году — 67,4 доллара, в 2024 году — 64,5 доллара, а марки WTI — 67 долларов в 2022 году, 65 долларов в 2023 году, 61 доллар в 2024 году. При этом базовый прогноз Минэкономразвития предполагает в 2022 году среднюю цену нефти марки Urals на уровне 62,2 доллара за баррель, в 2023 году — 58,4 доллара, в 2024 году — 55,7 доллара.Счетная палата отмечает, что на прогнозном горизонте до 2024 года основным риском для стоимости нефти может стать избыточный рост предложения, который при сохранении цен длительное время на относительно высоком уровне (55-60 долларов за баррель) может быть поддержан сланцевыми производителями нефти. С другой стороны, к середине 2021 года были исчерпаны накопившиеся в предыдущие периоды запасы нефти, что может отложить падение нефтяных цен вследствие перенасыщения рынка."Низкоуглеродная повестка рассматривается в среднесрочном прогнозе как фактор давления на нефтяные цены. Однако, по мнению Счетной палаты, из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога только с 2023 года влияние этого фактора будет выходить за рамки прогнозного периода. Поддержку нефтяным котировкам, в свою очередь, будет оказывать рост потребления из-за восстановления экономики (особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой), а также политика ОПЕК", — добавляется в документе.

https://ria.ru/20211015/neft-1754696457.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), опек, urals, цены на нефть, россия