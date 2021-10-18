08:35 18.10.2021 (обновлено: 09:00 18.10.2021)
Медведчук назвал уголовные дела против него политическими репрессиями
Оппозиционер Медведчук назвал уголовные дела против него на Украине репрессиями
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает уголовные дела против него в Украине политическими репрессиями и заявил, что продолжит политическую борьбу.
"Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений. Я продолжу политическую борьбу", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
Он также отметил, что это будет борьба "до победного конца", которую он намерен вести в соответствии с принципом: "Делай что должно, и будет как будет".
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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