https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1754969507.html

Медведчук назвал уголовные дела против него политическими репрессиями

Медведчук назвал уголовные дела против него политическими репрессиями - РИА Новости, 18.10.2021

Медведчук назвал уголовные дела против него политическими репрессиями

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает уголовные дела против него в Украине политическими репрессиями и заявил,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:35

2021-10-18T08:35

2021-10-18T09:00

в мире

украина

виктор медведчук

донбасс

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук считает уголовные дела против него в Украине политическими репрессиями и заявил, что продолжит политическую борьбу."Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений. Я продолжу политическую борьбу", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.Он также отметил, что это будет борьба "до победного конца", которую он намерен вести в соответствии с принципом: "Делай что должно, и будет как будет".Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

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в мире, украина, виктор медведчук, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь