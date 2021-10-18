https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html

В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка

В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 18.10.2021

В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка

Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что материнский... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:09

2021-10-18T14:09

2021-10-18T14:21

общество

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

антон котяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451377_0:278:3148:2048_1920x0_80_0_0_2a0146ae26bf79839ce8c1652c1dbd81.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что материнский капитал на первого ребенка начали предоставлять в 2020 году."Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей", - сказал министр, выступая на заседании комитета в Госдуме.Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 миллиона семей.

https://ria.ru/20210913/matkapital-1749793952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, антон котяков