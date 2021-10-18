https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html
В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка
В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 18.10.2021
В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка
Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что материнский... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:09
2021-10-18T14:09
2021-10-18T14:21
общество
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
антон котяков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тысяч семей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что материнский капитал на первого ребенка начали предоставлять в 2020 году."Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей", - сказал министр, выступая на заседании комитета в Госдуме.Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 миллиона семей.
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общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, антон котяков
14:09 18.10.2021 (обновлено: 14:21 18.10.2021)
В Минтруде назвали число семей, получивших маткапитал на первого ребенка
Котяков: 770 тысяч семей получили материнский капитал на первого ребенка