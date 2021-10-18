https://ria.ru/20211018/masterskie-1755025034.html
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников - РИА Новости, 18.10.2021
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:34
2021-10-18T13:34
2021-10-18T13:34
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_6ba820b41a11d1fa5e6a4bb1deeade97.jpg
ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Грант на открытие новых мастерских выиграл Карачаево-Черкесский индустриально-технологический колледж в рамках участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование.Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки-сборки, автогрейдерами, экскаваторами, автомобилями. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы."Это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс", - сказал глава региона.Он отметил также, что рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными в регионе.
https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:125:1000:875_1920x0_80_0_0_f799416072356d920c471fd717487101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии
открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов
.
Грант на открытие новых мастерских выиграл Карачаево-Черкесский индустриально-технологический колледж в рамках участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование.
Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки-сборки, автогрейдерами, экскаваторами, автомобилями. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы.
"Это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс", - сказал глава региона.
Он отметил также, что рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными в регионе.
"Без людей таких профессий невозможно представить развитие промышленности и инфраструктуры. Машинист экскаватора, машинист автогрейдера, механик по обслуживанию тяжелой техники, техник по ремонту легковых автомобилей – все это сложные, интересные и актуальные специальности", - написал Темрезов.