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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211018/masterskie-1755025034.html
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников - РИА Новости, 18.10.2021
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:34
2021-10-18T13:34
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Грант на открытие новых мастерских выиграл Карачаево-Черкесский индустриально-технологический колледж в рамках участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование.Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки-сборки, автогрейдерами, экскаваторами, автомобилями. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы."Это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс", - сказал глава региона.Он отметил также, что рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными в регионе.
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рашид темрезов
13:34 18.10.2021
 

В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников

© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Грант на открытие новых мастерских выиграл Карачаево-Черкесский индустриально-технологический колледж в рамках участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:35Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог
Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки-сборки, автогрейдерами, экскаваторами, автомобилями. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы.
"Это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс", - сказал глава региона.
Он отметил также, что рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными в регионе.
"Без людей таких профессий невозможно представить развитие промышленности и инфраструктуры. Машинист экскаватора, машинист автогрейдера, механик по обслуживанию тяжелой техники, техник по ремонту легковых автомобилей – все это сложные, интересные и актуальные специальности", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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