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В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников

В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников - РИА Новости, 18.10.2021

В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников

открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:34

2021-10-18T13:34

2021-10-18T13:34

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылись мастерские для подготовки специалистов строительной и дорожной отраслей, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Грант на открытие новых мастерских выиграл Карачаево-Черкесский индустриально-технологический колледж в рамках участия в федеральном проекте "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование.Мастерские оснащены специальными тренажерами, узлами для разборки-сборки, автогрейдерами, экскаваторами, автомобилями. Все это создает максимальную реалистичность условий предстоящей работы."Это, безусловно, скажется на качестве получаемого образования. Теперь здесь можно проводить демонстрационный экзамен, а сам колледж может принимать участие в проведении чемпионатов "Ворлдскиллс" и "Абилимпикс", - сказал глава региона.Он отметил также, что рабочие профессии по-прежнему остаются важными и нужными в регионе.

https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов