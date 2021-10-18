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Новый министр Японии по "северным островам" впервые осмотрел Курилы
Новый министр Японии по "северным островам" впервые осмотрел Курилы - РИА Новости, 18.10.2021
Новый министр Японии по "северным островам" впервые осмотрел Курилы
Японский министр по делам "северных территорий" Косабуро Нисимэ впервые с момента назначения на этот пост осмотрел российские южные Курилы с территории Японии. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:56
2021-10-18T15:56
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
россия
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ТОКИО, 18 окт – РИА Новости. Японский министр по делам "северных территорий" Косабуро Нисимэ впервые с момента назначения на этот пост осмотрел российские южные Курилы с территории Японии.Традиционно все министры по делам "северных территорий", как в Японии называют российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, осматривают острова. Иногда осмотр происходит с борта вертолета, иногда, как в данном случае – с берега мыса Носаппу на Хоккайдо.После осмотра министр посетил музей, а также провел встречу с бывшими жителями островов."От бывших жителей островов я услышал о том, что они хотели бы, чтобы молодое поколение тоже участвовало в движении за возврат островов", - приводит слова министра телеканал NHK.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211017/rakety-1754932650.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, россия
15:56 18.10.2021
 
Новый министр Японии по "северным островам" впервые осмотрел Курилы

Новый министр Японии по "северным островам" Нисимэ впервые осмотрел Курилы с Хоккайдо

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 окт – РИА Новости. Японский министр по делам "северных территорий" Косабуро Нисимэ впервые с момента назначения на этот пост осмотрел российские южные Курилы с территории Японии.
Традиционно все министры по делам "северных территорий", как в Японии называют российские Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, осматривают острова. Иногда осмотр происходит с борта вертолета, иногда, как в данном случае – с берега мыса Носаппу на Хоккайдо.
После осмотра министр посетил музей, а также провел встречу с бывшими жителями островов.
"От бывших жителей островов я услышал о том, что они хотели бы, чтобы молодое поколение тоже участвовало в движении за возврат островов", - приводит слова министра телеканал NHK.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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В миреСпор вокруг статуса Курильских острововЯпонияРоссия
 
 
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