https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754970000.html

Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин

Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин - РИА Новости, 18.10.2021

Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:41

2021-10-18T08:41

2021-10-18T08:41

распространение коронавируса

в мире

оон

антониу гутерреш

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов."Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад", - написал Гутерреш в Twitter.Он отметил, что без "скоординированного, равного подхода" в вопросе распространения вакцинации не удастся добиться сокращения числа случаев заражения "ни в одной стране".По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 240,6 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 4,9 миллиона человек. В общей сложности на земном шаре поставлено более 6,6 миллиарда прививок против коронавируса.

https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676972.html

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в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19