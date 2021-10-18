https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754970000.html
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин - РИА Новости, 18.10.2021
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:41
2021-10-18T08:41
2021-10-18T08:41
распространение коронавируса
в мире
оон
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751182798_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_20b76b75e19519e16111f37dfae707b9.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов."Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад", - написал Гутерреш в Twitter.Он отметил, что без "скоординированного, равного подхода" в вопросе распространения вакцинации не удастся добиться сокращения числа случаев заражения "ни в одной стране".По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 240,6 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 4,9 миллиона человек. В общей сложности на земном шаре поставлено более 6,6 миллиарда прививок против коронавируса.
https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676972.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751182798_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_25130af0786fe87d6ef8ca1279a3b9bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин
Генсек ООН заявил, что вакцинное неравенство ведет к появлению новых штаммов COVID-19