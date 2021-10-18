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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754970000.html
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин - РИА Новости, 18.10.2021
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:41
2021-10-18T08:41
распространение коронавируса
в мире
оон
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов."Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад", - написал Гутерреш в Twitter.Он отметил, что без "скоординированного, равного подхода" в вопросе распространения вакцинации не удастся добиться сокращения числа случаев заражения "ни в одной стране".По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 240,6 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 4,9 миллиона человек. В общей сложности на земном шаре поставлено более 6,6 миллиарда прививок против коронавируса.
https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676972.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
08:41 18.10.2021
 
Генсек ООН рассказал, к чему ведет неравенство в распределении вакцин

Генсек ООН заявил, что вакцинное неравенство ведет к появлению новых штаммов COVID-19

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов.
"Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад", - написал Гутерреш в Twitter.
Он отметил, что без "скоординированного, равного подхода" в вопросе распространения вакцинации не удастся добиться сокращения числа случаев заражения "ни в одной стране".
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 240,6 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 4,9 миллиона человек. В общей сложности на земном шаре поставлено более 6,6 миллиарда прививок против коронавируса.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Распространение коронавирусаВ миреООНАнтониу ГутеррешКоронавирус COVID-19
 
 
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