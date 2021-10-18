Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/konferentsiya-1754981752.html
Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021"
Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021" - РИА Новости, 18.10.2021
Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021"
Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:22
2021-10-18T10:22
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754981494_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9952f20828a49a5d722c419c8fd64b64.jpg
МОСКВА, 18 окт - Пресс-служба AdIndex. Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более 120 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон &amp; Джонсон", "Сбер", АДВ, НМГ, Mail.ru Group, НРА, Mail.ru Group, Mediascope и других.Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.Несколько тезисов с прошедшего мероприятия:"Ключевой вызов ближайших лет — научиться обращаться к разным сторонам личности человека, перестать воспринимать его как нечто цельное", — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбер"."Телевизионная реклама вырастет на 15%. Биллинг в 2021 будет лучшим за всю историю НРА", — Алексей Толстоган, генеральный директор НРА."На рынке сейчас есть 10 цифровых игроков, которые производят совокупно столько же контента, сколько отдельно взятый крупный федеральный телеканал. Телевизионный рекламный рынок — 170–180 млрд рублей, объем рынка ОТТ-видео — 27 млрд рублей. Даже при значительных темпах роста производить такой объем контента для цифровой среды невозможно. ОТТ-игроки и телеканалы просто обязаны быть партнерами", — Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа-1"."Аудитория в возрасте 20–35 лет ценит бренды, которые обращают внимание на устойчивое развитие. Люди готовы переплачивать за eco-friendly бренд", — Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус "Газпром-медиа"."Во время кризиса нужно думать о потребителе. В кризисной ситуации он захочет видеть personal touch и чувствовать, что бренды о нем заботятся", — Мария Донских, CEO dentsu Russia."80% покупателей стремятся к бережливому потреблению и ищут лучшее предложение на полке. Лучше всего это иллюстрирует галопирующий рост жестких дискаунтеров", — Алексей Ходячих, директор по маркетинговым коммуникациям Nestle Russia."Российский рекламный рынок вырастет в России на 14–15% и составит 550 млрд", — Мария Колосова, генеральный директор GroupM.Посмотреть презентации участников можно в спецпроекте на AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2021" также доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube."День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754981494_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b300caecb09d821c4a8dc17a10698ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
10:22 18.10.2021
 

Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021"

© Фото : предоставлено Пресс-службой AdIndexУчастники бизнес-конференции "День Бренда 2021"
Участники бизнес-конференции День Бренда 2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : предоставлено Пресс-службой AdIndex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - Пресс-служба AdIndex. Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более 120 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон", "Сбер", АДВ, НМГ, Mail.ru Group, НРА, Mail.ru Group, Mediascope и других.
Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.
Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.
Несколько тезисов с прошедшего мероприятия:
"Ключевой вызов ближайших лет — научиться обращаться к разным сторонам личности человека, перестать воспринимать его как нечто цельное", — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбер".
"Телевизионная реклама вырастет на 15%. Биллинг в 2021 будет лучшим за всю историю НРА", — Алексей Толстоган, генеральный директор НРА.
"На рынке сейчас есть 10 цифровых игроков, которые производят совокупно столько же контента, сколько отдельно взятый крупный федеральный телеканал. Телевизионный рекламный рынок — 170–180 млрд рублей, объем рынка ОТТ-видео — 27 млрд рублей. Даже при значительных темпах роста производить такой объем контента для цифровой среды невозможно. ОТТ-игроки и телеканалы просто обязаны быть партнерами", — Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа-1".
"Аудитория в возрасте 20–35 лет ценит бренды, которые обращают внимание на устойчивое развитие. Люди готовы переплачивать за eco-friendly бренд", — Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус "Газпром-медиа".
"Во время кризиса нужно думать о потребителе. В кризисной ситуации он захочет видеть personal touch и чувствовать, что бренды о нем заботятся", — Мария Донских, CEO dentsu Russia.
"80% покупателей стремятся к бережливому потреблению и ищут лучшее предложение на полке. Лучше всего это иллюстрирует галопирующий рост жестких дискаунтеров", — Алексей Ходячих, директор по маркетинговым коммуникациям Nestle Russia.
"Российский рекламный рынок вырастет в России на 14–15% и составит 550 млрд", — Мария Колосова, генеральный директор GroupM.
Посмотреть презентации участников можно в спецпроекте на AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2021" также доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.
"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния