https://ria.ru/20211018/konferentsiya-1754981752.html

Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021"

Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021" - РИА Новости, 18.10.2021

Новую философию маркетинга обсудили на конференции "День Бренда 2021"

Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:22

2021-10-18T10:22

2021-10-18T10:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 окт - Пресс-служба AdIndex. Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более 120 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон", "Сбер", АДВ, НМГ, Mail.ru Group, НРА, Mail.ru Group, Mediascope и других.Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.Несколько тезисов с прошедшего мероприятия:"Ключевой вызов ближайших лет — научиться обращаться к разным сторонам личности человека, перестать воспринимать его как нечто цельное", — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций "Сбер"."Телевизионная реклама вырастет на 15%. Биллинг в 2021 будет лучшим за всю историю НРА", — Алексей Толстоган, генеральный директор НРА."На рынке сейчас есть 10 цифровых игроков, которые производят совокупно столько же контента, сколько отдельно взятый крупный федеральный телеканал. Телевизионный рекламный рынок — 170–180 млрд рублей, объем рынка ОТТ-видео — 27 млрд рублей. Даже при значительных темпах роста производить такой объем контента для цифровой среды невозможно. ОТТ-игроки и телеканалы просто обязаны быть партнерами", — Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа-1"."Аудитория в возрасте 20–35 лет ценит бренды, которые обращают внимание на устойчивое развитие. Люди готовы переплачивать за eco-friendly бренд", — Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус "Газпром-медиа"."Во время кризиса нужно думать о потребителе. В кризисной ситуации он захочет видеть personal touch и чувствовать, что бренды о нем заботятся", — Мария Донских, CEO dentsu Russia."80% покупателей стремятся к бережливому потреблению и ищут лучшее предложение на полке. Лучше всего это иллюстрирует галопирующий рост жестких дискаунтеров", — Алексей Ходячих, директор по маркетинговым коммуникациям Nestle Russia."Российский рекламный рынок вырастет в России на 14–15% и составит 550 млрд", — Мария Колосова, генеральный директор GroupM.Посмотреть презентации участников можно в спецпроекте на AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2021" также доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube."День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы