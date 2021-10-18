https://ria.ru/20211018/keshbek-1755091622.html

Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО

Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО - РИА Новости, 18.10.2021

Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:45

2021-10-18T18:45

2021-10-18T18:45

туризм

владимир путин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сообщается на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений для правительства.Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.

https://ria.ru/20210904/gektar-1748657534.html

дальний восток

россия

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2021

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владимир путин, дальний восток, россия