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Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО - РИА Новости, 18.10.2021
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:45
2021-10-18T18:45
2021-10-18T18:45
туризм
владимир путин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сообщается на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений для правительства.Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.
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владимир путин, дальний восток, россия
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО до 40 тысяч рублей