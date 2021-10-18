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Туризм
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Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО - РИА Новости, 18.10.2021
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:45
2021-10-18T18:45
туризм
владимир путин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сообщается на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений для правительства.Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.
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владимир путин, дальний восток, россия
18:45 18.10.2021
 
Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО

Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО до 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сообщается на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений для правительства.
Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.
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ТуризмВладимир ПутинДальний ВостокРоссия
 
 
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