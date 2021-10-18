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В Костроме охранники магазина избили посетителя
В Костроме охранники магазина избили посетителя - РИА Новости, 18.10.2021
В Костроме охранники магазина избили посетителя
Полиция проводит проверку инцидента в магазине в Костроме, где двое охранников избили посетителя, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:05
2021-10-18T13:05
происшествия
кострома
костромская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в магазине в Костроме, где двое охранников избили посетителя, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем видно, как двое охранников в магазине избивают мужчину. В комментариях к видео сообщалось, что мужчину бьют якобы за то, что он нечаянно уронил бутылку и не пожелал заплатить за нее.По словам Дугарева, инцидент произошел в магазине в Костроме. "По данному поводу проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. Все участники конфликта установлены", - сказал собеседник.Он отметил, что, по предварительным данным, которые еще предстоит проверить, мужчина пытался совершить хищение, охранники попытались его задержать, но он стал убегать, в результате чего и задел бутылку на прилавке, а когда его поймали, стали бить.Дугарев не уточнил, сильные ли повреждения получил мужчина. "Степень тяжести вреда здоровью установит медицинская экспертиза", - отметил он.
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происшествия, кострома, костромская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:05 18.10.2021
 
В Костроме охранники магазина избили посетителя

Полиция Костромы проводит проверку инцидента, где охранники избили посетителя магазина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в магазине в Костроме, где двое охранников избили посетителя, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем видно, как двое охранников в магазине избивают мужчину. В комментариях к видео сообщалось, что мужчину бьют якобы за то, что он нечаянно уронил бутылку и не пожелал заплатить за нее.
По словам Дугарева, инцидент произошел в магазине в Костроме. "По данному поводу проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. Все участники конфликта установлены", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по предварительным данным, которые еще предстоит проверить, мужчина пытался совершить хищение, охранники попытались его задержать, но он стал убегать, в результате чего и задел бутылку на прилавке, а когда его поймали, стали бить.
Дугарев не уточнил, сильные ли повреждения получил мужчина. "Степень тяжести вреда здоровью установит медицинская экспертиза", - отметил он.
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ПроисшествияКостромаКостромская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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