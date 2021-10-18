https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html

В Костроме охранники магазина избили посетителя

В Костроме охранники магазина избили посетителя - РИА Новости, 18.10.2021

В Костроме охранники магазина избили посетителя

Полиция проводит проверку инцидента в магазине в Костроме, где двое охранников избили посетителя, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:05

2021-10-18T13:05

2021-10-18T13:05

происшествия

кострома

костромская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в магазине в Костроме, где двое охранников избили посетителя, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.Видео инцидента появилось в соцсетях. На нем видно, как двое охранников в магазине избивают мужчину. В комментариях к видео сообщалось, что мужчину бьют якобы за то, что он нечаянно уронил бутылку и не пожелал заплатить за нее.По словам Дугарева, инцидент произошел в магазине в Костроме. "По данному поводу проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. Все участники конфликта установлены", - сказал собеседник.Он отметил, что, по предварительным данным, которые еще предстоит проверить, мужчина пытался совершить хищение, охранники попытались его задержать, но он стал убегать, в результате чего и задел бутылку на прилавке, а когда его поймали, стали бить.Дугарев не уточнил, сильные ли повреждения получил мужчина. "Степень тяжести вреда здоровью установит медицинская экспертиза", - отметил он.

https://ria.ru/20200519/1571672214.html

кострома

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кострома, костромская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)