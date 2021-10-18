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Иностранный бизнес назвал преграды для наращивания инвестиций в России
Иностранный бизнес назвал преграды для наращивания инвестиций в России - РИА Новости, 18.10.2021
Иностранный бизнес назвал преграды для наращивания инвестиций в России
Международные компании назвали преграды, которые мешают им наращивать инвестиции в России, среди них регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T00:20
2021-10-18T00:20
экономика
технологии
москва
инвестиции
россия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Международные компании назвали преграды, которые мешают им наращивать инвестиции в России, среди них регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики. Таковы результаты исследования "Международный бизнес в России", подготовленного EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).Так, регуляторные барьеры являются основным сдерживающим фактором для 47% производителей потребительских товаров и 60% фармацевтических компаний, охваченных исследованием."Геополитическая напряженность и санкции - следующие по значимости инвестиционные барьеры. Их сдерживающую роль отметили 24% и 21% международных компаний соответственно. Санкции приводят к ограничению доступности средств для реализации проектов в России и стали одной из причин, по которой бюджеты перераспределяются в пользу менее рискованных регионов", - указывают авторы исследования.По мнению международного бизнеса, чтобы ведение бизнеса стало более эффективным в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования (48%) и трудовых отношений (47%), а также нормативную базу в области налогообложения (36%), финансового и таможенного регулирования (33% и 32% соответственно) и в сфере миграции (32%).Несмотря на существующие барьеры почти две трети (64%) международных компаний, принявших участие в исследовании, собираются увеличить присутствие в России. "Активнее всех расширять долю на российском рынке в ближайшие три года планируют фармацевтические компании (90%) и производители потребительских товаров (61%). При этом 67% иностранных компаний предпочитают инвестировать в существующие проекты, а не начинать новые", - отмечают авторы исследования.Исследование проведено среди представителей 75 международных компаний (в том числе 45 компаний, входящих в состав КСИИ) в августе-сентябре 2021 года. Участники исследования представляют все сектора экономики, в основном это крупный бизнес. В 2020 году их средняя выручка по России составила 737 миллиона долларов. Средняя численность сотрудников – 3,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20211017/mishustin-1754955979.html
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экономика, технологии, москва, инвестиции, россия
00:20 18.10.2021
 
Иностранный бизнес назвал преграды для наращивания инвестиций в России

Исследование EY показало, что препятствует наращиванию иностранных инвестиций в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр
Московский международный деловой центр - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Международные компании назвали преграды, которые мешают им наращивать инвестиции в России, среди них регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики. Таковы результаты исследования "Международный бизнес в России", подготовленного EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
"Участники опроса назвали высокие регуляторные барьеры (35%) и медленный рост российской экономики (31%) основными факторами, которые препятствуют увеличению инвестиций в стране", - говорится в исследовании.
Так, регуляторные барьеры являются основным сдерживающим фактором для 47% производителей потребительских товаров и 60% фармацевтических компаний, охваченных исследованием.
"Геополитическая напряженность и санкции - следующие по значимости инвестиционные барьеры. Их сдерживающую роль отметили 24% и 21% международных компаний соответственно. Санкции приводят к ограничению доступности средств для реализации проектов в России и стали одной из причин, по которой бюджеты перераспределяются в пользу менее рискованных регионов", - указывают авторы исследования.
По мнению международного бизнеса, чтобы ведение бизнеса стало более эффективным в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования (48%) и трудовых отношений (47%), а также нормативную базу в области налогообложения (36%), финансового и таможенного регулирования (33% и 32% соответственно) и в сфере миграции (32%).
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Несмотря на существующие барьеры почти две трети (64%) международных компаний, принявших участие в исследовании, собираются увеличить присутствие в России. "Активнее всех расширять долю на российском рынке в ближайшие три года планируют фармацевтические компании (90%) и производители потребительских товаров (61%). При этом 67% иностранных компаний предпочитают инвестировать в существующие проекты, а не начинать новые", - отмечают авторы исследования.
Исследование проведено среди представителей 75 международных компаний (в том числе 45 компаний, входящих в состав КСИИ) в августе-сентябре 2021 года. Участники исследования представляют все сектора экономики, в основном это крупный бизнес. В 2020 году их средняя выручка по России составила 737 миллиона долларов. Средняя численность сотрудников – 3,2 тысячи человек.
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