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Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути
Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 18.10.2021
Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:50
2021-10-18T16:50
экономика
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2021 года.Уточняется, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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экономика, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, михаил мишустин, россия
16:50 18.10.2021
 
Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути

Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных транзитных грузоперевозок по Севморпути

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2021 года.
Уточняется, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
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ЭкономикаВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевМихаил МишустинРоссия
 
 
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