https://ria.ru/20211018/gruzoperevozki-1755069475.html

Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути

Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути - РИА Новости, 18.10.2021

Путин поручил рассмотреть вопрос регулярных грузоперевозок по Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:50

2021-10-18T16:50

2021-10-18T16:50

экономика

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с госкорпорацией "Росатом" подумать об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2021 года.Уточняется, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html

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экономика, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, михаил мишустин, россия