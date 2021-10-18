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https://ria.ru/20211018/gazifikatsiya-1755023882.html
В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов
В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов - РИА Новости, 18.10.2021
В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов
Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили схему газификации Красноярского края, согласно которой могут быть РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:28
2021-10-18T13:28
экономика
красноярский край
москва
александр усс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
николай шульгинов
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили схему газификации Красноярского края, согласно которой могут быть газифицированы почти 30 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, рабочая встреча состоялась в понедельник в Москве."Согласно актуальным схемам, будут газифицированы 27 муниципальных образований Красноярского края - 11 городов и 16 муниципальных районов. Потенциальными потребителями станут объекты промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что объем потребления природного газа составит от 2,5 до 5,2 миллиарда кубометров в год. На данный момент схемы газоснабжения и газификации края находятся на рассмотрении в ПАО "Газпром". До настоящего времени решение о сроках строительства не принято", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что в ходе встречи Усс попросил ускорить рассмотрение документа и, в случае необходимости, провести совещание по вопросу газификации с участием "Газпрома", Минэнерго России и правительства края.По данным пресс-службы, краевой кабмин совместно с министерством энергетики России ведет работу по газификации региона. Газификация Красноярского края может быть связана со строительством магистрального экспортного газопровода "Сила Сибири–2" с трассировкой параллельно Транссибу севернее его на 100-200 км и в направлении с запада на восток края. Отмечается, что на данный момент этот вариант является наиболее оптимальным. Ориентировочный срок реализации мероприятий по газификации края – до конца десятилетия. Он может изменяться в зависимости от реализации проекта "Сила Сибири-2".
https://ria.ru/20211018/sooruzheniya-1754973547.html
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экономика, красноярский край, москва, александр усс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
13:28 18.10.2021
 
В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов

Почти 30 муниципалитетов Красноярского края могут войти в схему газификации региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили схему газификации Красноярского края, согласно которой могут быть газифицированы почти 30 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, рабочая встреча состоялась в понедельник в Москве.
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"Согласно актуальным схемам, будут газифицированы 27 муниципальных образований Красноярского края - 11 городов и 16 муниципальных районов. Потенциальными потребителями станут объекты промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что объем потребления природного газа составит от 2,5 до 5,2 миллиарда кубометров в год. На данный момент схемы газоснабжения и газификации края находятся на рассмотрении в ПАО "Газпром". До настоящего времени решение о сроках строительства не принято", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в ходе встречи Усс попросил ускорить рассмотрение документа и, в случае необходимости, провести совещание по вопросу газификации с участием "Газпрома", Минэнерго России и правительства края.
По данным пресс-службы, краевой кабмин совместно с министерством энергетики России ведет работу по газификации региона. Газификация Красноярского края может быть связана со строительством магистрального экспортного газопровода "Сила Сибири–2" с трассировкой параллельно Транссибу севернее его на 100-200 км и в направлении с запада на восток края. Отмечается, что на данный момент этот вариант является наиболее оптимальным. Ориентировочный срок реализации мероприятий по газификации края – до конца десятилетия. Он может изменяться в зависимости от реализации проекта "Сила Сибири-2".
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ЭкономикаКрасноярский крайМоскваАлександр УссМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромНиколай ШульгиновРоссия
 
 
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