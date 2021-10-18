https://ria.ru/20211018/gazifikatsiya-1755023882.html

В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов

В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов - РИА Новости, 18.10.2021

В Красноярском крае могут газифицировать почти 30 муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили схему газификации Красноярского края, согласно которой могут быть РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:28

2021-10-18T13:28

2021-10-18T13:28

экономика

красноярский край

москва

александр усс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

николай шульгинов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735461421_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_a4af89e17fd51ea30a23a440030afff7.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудили схему газификации Красноярского края, согласно которой могут быть газифицированы почти 30 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По ее данным, рабочая встреча состоялась в понедельник в Москве."Согласно актуальным схемам, будут газифицированы 27 муниципальных образований Красноярского края - 11 городов и 16 муниципальных районов. Потенциальными потребителями станут объекты промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что объем потребления природного газа составит от 2,5 до 5,2 миллиарда кубометров в год. На данный момент схемы газоснабжения и газификации края находятся на рассмотрении в ПАО "Газпром". До настоящего времени решение о сроках строительства не принято", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что в ходе встречи Усс попросил ускорить рассмотрение документа и, в случае необходимости, провести совещание по вопросу газификации с участием "Газпрома", Минэнерго России и правительства края.По данным пресс-службы, краевой кабмин совместно с министерством энергетики России ведет работу по газификации региона. Газификация Красноярского края может быть связана со строительством магистрального экспортного газопровода "Сила Сибири–2" с трассировкой параллельно Транссибу севернее его на 100-200 км и в направлении с запада на восток края. Отмечается, что на данный момент этот вариант является наиболее оптимальным. Ориентировочный срок реализации мероприятий по газификации края – до конца десятилетия. Он может изменяться в зависимости от реализации проекта "Сила Сибири-2".

https://ria.ru/20211018/sooruzheniya-1754973547.html

https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754723660.html

красноярский край

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, красноярский край, москва, александр усс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия