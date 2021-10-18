https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html

Украина решила спастись от холода, но теперь замерзнет окончательно

На Украине назвали планы по удешевлению газа "методами Шарикова" - РИА Новости, 18.10.2021

Украина решила спастись от холода, но теперь замерзнет окончательно

Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса в статье для издания "Главред" оценил планы Киева по решению проблем с газом. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:00

2021-10-18T13:00

2021-10-18T15:22

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса в статье для издания "Главред" оценил планы Киева по решению проблем с газом.По его словам, власти хотят обязать отечественных производителей продавать голубое топливо по государственным ценам, которые в пять раз ниже рыночных. Такая мера поможет "пройти зиму", а заодно бороться с олигархами. Однако на самом деле это приведет к еще большему дефициту и ухудшению положения, считает аналитик.По его мнению, частные компании перестанут производить газ, если у них будут его забирать."Ибо смысл? Что увидят иностранные инвесторы, потенциальные? Что нечего в Украину соваться. И на этом моменте можно передать привет повышению добычи", — отметил Фурса.Эксперт подчеркнул, что основная проблема — даже не дорогое голубое топливо, а его дефицит, равно как и недостаток угля. При этом власти своими действиями попросту вынудят компании "распродать все, что есть в хранилищах". В качестве альтернативы таким мерам он предложил повысить ренту, что, по его словам, "разумно и законно"."Но использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка — это выстрел самим себе в ногу", — подытожил аналитик.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.По мнению экспертов, рост цен на фьючерсы можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211018/gazprom-1755020679.html

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экономика, украина, киев, азия, европа