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В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021"
В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021" - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021"
В ЦВК "Экспоцентр" открылся ХI Международный форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021", который продемонстрирует лучшие российские и международные практики... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:14
2021-10-18T18:14
экономика
москва
экспоцентр
выставки
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. В ЦВК "Экспоцентр" открылся ХI Международный форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021", который продемонстрирует лучшие российские и международные практики организации и проведения мероприятий, сообщает корреспондент РИА Новости.В ближайшие три дня (форум продлится до 20 октября) с новейшими выставочными технологиями, сервисами, оборудованием, оригинальными креативными идеями и проектами посетителей выставки ознакомят 67 компаний из России, Германии и Турции. Не менее важен для участников форума диалог, который позволит им обсудить фундаментальные проблемы, проанализировать последние изменения в отрасли и наметить пути развития как российской, так и мировой выставочно-конгрессной индустрии, убежден вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. ТПП, наряду с ЦВК "Экспоцентр", является организатором "5pEXPO-2021"."Здесь собрались профессионалы индустрии. Даже будучи конкурентами, они встречаются и говорят о проблемах, о том, как их решать вместе. В те сложные первые дни пандемии 2020 года участники индустрии объединялись для того, чтобы заявить: мы отрасль, которая долго развивала рынок и продвигала российского товаропроизводителя, приглашала все самое лучшее – из технологий, из производств, и сейчас она страдает. И, действительно, правительство признало нас отраслью, пострадавшей в процессе пандемии, и были приняты многие форматы, в том числе гибридные, чтобы спасти отрасль", - рассказал РИА Новости Фатеев.Именно поэтому, по его словам, так важно обсудить в рамках форума проблемы, которые "обострились за те три года, что специалисты не встречались".Генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, открывая форум, подчеркнул, что главное для игроков выставочно-конгрессной индустрии – это партнерство. "Друг без друга мы ничто. Мы всегда вам рады, всегда протянем руку помощи и окажем содействие", - заверил он участников.Вялкин также обозначил лозунг ЦВК "Экспоцентр": от выставки достижений – к выставкам продвижений.Крупным событием "5pEXPO-2021" станет VIII Всероссийская конференция по выставочно-ярмарочной деятельности, в которой примут участие руководители выставочных компаний, представители органов власти, бизнеса, торгово-промышленных палат и отраслевых ассоциаций. Еще одна важная составляющая в структуре форума "5рЕХРО-2021" – выставочная экспозиция. Она сформирована как город с пятью главными улицами: Проспектом застройщиков, Выставочной Аллеей, Улицей организаторов, Бульваром поставщиков и Улицей партнеров, которые сходятся в центре выставки на Перекрестке интересов. "Город 5Р", по замыслу организаторов, олицетворяет собой единство пяти главных компонентов выставочного бизнеса: Place – выставочные и конгрессные площадки, Product – предложение выставочных услуг, Price – стоимость услуг, Promotion – продвижение выставочных проектов и услуг и Partnership – партнерство."Эти пять Р лучше всего говорят о целях и задачах форума: и продукт продемонстрировать, и площадки обозначить как место проведения, и продвинуть свои услуги, и партнерство наладить – все пять Р должны работать. Но, помимо деловой полезности, мероприятие имеет еще духовную составляющую: укрепить дух, понять, что мы живы, обозначить перспективы развития – это очень важно", - рассказал РИА Новости президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), гендиректор петербургского "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков.
https://ria.ru/20211018/ekspotsentr-1755077256.html
https://ria.ru/20210622/energetika-1738135802.html
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экономика, москва, экспоцентр, выставки
18:14 18.10.2021
 

В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021"

© Фото : АО "Экспоцентр"В Москве открылся XI форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021"
В Москве открылся XI форум выставочной индустрии 5pEXPO-2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. В ЦВК "Экспоцентр" открылся ХI Международный форум выставочной индустрии "5pEXPO-2021", который продемонстрирует лучшие российские и международные практики организации и проведения мероприятий, сообщает корреспондент РИА Новости.
В ближайшие три дня (форум продлится до 20 октября) с новейшими выставочными технологиями, сервисами, оборудованием, оригинальными креативными идеями и проектами посетителей выставки ознакомят 67 компаний из России, Германии и Турции. Не менее важен для участников форума диалог, который позволит им обсудить фундаментальные проблемы, проанализировать последние изменения в отрасли и наметить пути развития как российской, так и мировой выставочно-конгрессной индустрии, убежден вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. ТПП, наряду с ЦВК "Экспоцентр", является организатором "5pEXPO-2021".
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"Здесь собрались профессионалы индустрии. Даже будучи конкурентами, они встречаются и говорят о проблемах, о том, как их решать вместе. В те сложные первые дни пандемии 2020 года участники индустрии объединялись для того, чтобы заявить: мы отрасль, которая долго развивала рынок и продвигала российского товаропроизводителя, приглашала все самое лучшее – из технологий, из производств, и сейчас она страдает. И, действительно, правительство признало нас отраслью, пострадавшей в процессе пандемии, и были приняты многие форматы, в том числе гибридные, чтобы спасти отрасль", - рассказал РИА Новости Фатеев.
Именно поэтому, по его словам, так важно обсудить в рамках форума проблемы, которые "обострились за те три года, что специалисты не встречались".
Генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, открывая форум, подчеркнул, что главное для игроков выставочно-конгрессной индустрии – это партнерство. "Друг без друга мы ничто. Мы всегда вам рады, всегда протянем руку помощи и окажем содействие", - заверил он участников.
Вялкин также обозначил лозунг ЦВК "Экспоцентр": от выставки достижений – к выставкам продвижений.
"И деловая программа "5pEXPO-2021", и программа Российской промышленной недели, а также международной специализированной выставки "Реклама-2021" (всё это проводится на площадках "Экспоцентра" одновременно!) – работают на то, чтобы на выходе нащупать новые форматы, которые подсказывает нам жизнь в создавшейся пандемийной реальности", - сказал он РИА Новости.
Крупным событием "5pEXPO-2021" станет VIII Всероссийская конференция по выставочно-ярмарочной деятельности, в которой примут участие руководители выставочных компаний, представители органов власти, бизнеса, торгово-промышленных палат и отраслевых ассоциаций. Еще одна важная составляющая в структуре форума "5рЕХРО-2021" – выставочная экспозиция. Она сформирована как город с пятью главными улицами: Проспектом застройщиков, Выставочной Аллеей, Улицей организаторов, Бульваром поставщиков и Улицей партнеров, которые сходятся в центре выставки на Перекрестке интересов. "Город 5Р", по замыслу организаторов, олицетворяет собой единство пяти главных компонентов выставочного бизнеса: Place – выставочные и конгрессные площадки, Product – предложение выставочных услуг, Price – стоимость услуг, Promotion – продвижение выставочных проектов и услуг и Partnership – партнерство.
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"Эти пять Р лучше всего говорят о целях и задачах форума: и продукт продемонстрировать, и площадки обозначить как место проведения, и продвинуть свои услуги, и партнерство наладить – все пять Р должны работать. Но, помимо деловой полезности, мероприятие имеет еще духовную составляющую: укрепить дух, понять, что мы живы, обозначить перспективы развития – это очень важно", - рассказал РИА Новости президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), гендиректор петербургского "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков.
 
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