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Финский фастфуд обменяет жир на дизель
Финский фастфуд обменяет жир на дизель - РИА Новости, 18.10.2021
Финский фастфуд обменяет жир на дизель
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:16
2021-10-18T09:21
в мире
финляндия
латвия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения."Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии и странах Балтии будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", - говорится в сообщении.Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров.Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%.При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей."Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", - приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.
https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html
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в мире, финляндия, латвия, эстония
09:16 18.10.2021 (обновлено: 09:21 18.10.2021)
 
Финский фастфуд обменяет жир на дизель

Финская сеть ресторанов Hesburger будет передавать отработанные жиры на переработку

© Pixabay / Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения.
"Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии и странах Балтии будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров.
Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%.
При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей.
"Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", - приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.
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