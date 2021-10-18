https://ria.ru/20211018/finlyandiya-1754972496.html
Финский фастфуд обменяет жир на дизель
Финский фастфуд обменяет жир на дизель - РИА Новости, 18.10.2021
Финский фастфуд обменяет жир на дизель
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:16
2021-10-18T09:16
2021-10-18T09:21
в мире
финляндия
латвия
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения."Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии и странах Балтии будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", - говорится в сообщении.Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров.Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%.При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей."Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", - приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.
https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html
https://ria.ru/20210820/vtorsyre-1746516627.html
финляндия
латвия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, латвия, эстония
09:16 18.10.2021 (обновлено: 09:21 18.10.2021)
Финский фастфуд обменяет жир на дизель
Финская сеть ресторанов Hesburger будет передавать отработанные жиры на переработку
ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения.
"Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии
и странах Балтии
будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии
, Латвии
и Литве
производят до 420 тонн жиров.
Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%.
При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей.
"Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", - приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.