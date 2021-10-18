https://ria.ru/20211018/finlyandiya-1754972496.html

Финский фастфуд обменяет жир на дизель

Финский фастфуд обменяет жир на дизель - РИА Новости, 18.10.2021

Финский фастфуд обменяет жир на дизель

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:16

2021-10-18T09:16

2021-10-18T09:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения."Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии и странах Балтии будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", - говорится в сообщении.Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров.Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%.При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей."Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", - приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.

https://ria.ru/20211017/robot-1754905972.html

https://ria.ru/20210820/vtorsyre-1746516627.html

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в мире, финляндия, латвия, эстония