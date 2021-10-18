https://ria.ru/20211018/ekspotsentr-1755077256.html

В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021"

В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021" - РИА Новости, 18.10.2021

В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021"

В столичном "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя – 2021" (РПН), где отечественные и зарубежные компании с 18 по 21 октября продемонстрируют... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:30

2021-10-18T17:30

2021-10-18T17:30

экономика

промышленность

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя – 2021" (РПН), где отечественные и зарубежные компании с 18 по 21 октября продемонстрируют новые решения технологических и инженерных задач в различных отраслях промышленности, сообщил журналистам генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Российская промышленная неделя - масштабное отраслевое событие, объединяющее значимые составляющие экономики России: машиностроение и металлообработку, сварочное производство и рынок сварочной техники, неразрушающий контроль и техническую диагностику, технологии и услуги для производства рекламы."И деловая, и выставочная программы у нас очень большие и интересные, а форматы и направления работы - от металлообработки до аддитивных технологий. Особое внимание мы уделяем продвижению науки и инноваций, поддержке отечественных изобретателей, молодых ученых, пробуя на наших выставках такие форматы, как стартап-зоны", - рассказал глава "Экспоцентра" на церемонии открытия Недели.Он указал, что в настоящее время доля России в общемировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции очень невелика, и потому необходимо "эту линейку расширить".По мнению замминистра промышленности и торговли Алексея Ученова, проводимые "Экспоцентром"выставки в рамках Российской промышленной недели играют большую роль в выстраивании взаимодействия бизнеса с исполнительной властью."Такие события настраивают на правильную и плодотворную коммуникацию. Это нужно для выработки совместных решений по развитию отечественного машиностроения и настройки наших мер поддержки", - сказал Ученов в ходе церемонии открытия.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что Российская промышленная неделя – это "мощное событие", объединяющее все заинтересованные стороны: производственников-практиков, ученых-исследователей, а также инвесторов и законодателей.Станки, сварка и аддитивные технологииКлючевым событием Российской промышленной недели станет международная выставка "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов - "Технофорум-2021", которая объединит участников рынка, заинтересованных в промышленном развитии и разработке новых направлений в машиностроении, станкостроении и обработки конструкционных материалов.Лучшие образцы своей новой продукции продемонстрируют более 100 компаний из 11 стран: Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Лихтенштейна, России, США, Тайваня (Китай), Турции, Швейцарии, Японии. При поддержке региональных фондов будут представлены коллективные стенды Вологодской, Липецкой, Пензенской областей.Отдельной экспозицией будет представлен актуальный раздел "Аддитивные технологии и 3D-решения", где выставляются промышленные 3D-принтеры и аддитивные установки, профессиональные и персональные 3D-принтеры и 3D-сканеры, услуги 3D-печати,а также ПО, комплектующие и аксессуары для 3D-печати.Этой теме посвящены и значимые события деловой программы РПН: пленарное заседание "Аддитивное производство: от активного импортозамещения к технологической конкурентоспособности", а также панельная дискуссия "Аддитивные технологии: на пути трансформации производства".Не менее интересной для участников и гостей Недели будет выставка "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки- Rusweld-2021". Передовые решения и мировые практики в сфере сварочного оборудования, материалов и технологий сварки и резки металлов продемонстрируют около 50 компаний из 9 стран: Германии, Дании, Италии, Китая, Белоруссии, России, Финляндии, Франции и Швеции.Главными событиями деловой программы Rusweld-2021 станут научно-практическая конференция "Сварка 2021. Взгляд в будущее", а также конференция по сварке алюминия "Новое в сварке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов".В рамках РПН будут работать еще несколько выставок: "Реклама-2021" - технологии для производства рекламы; "Территория NDT-2021" - выставка и форум по технологиям неразрушающего контроля и технической диагностики; Integrated Systems Russia 2021 - аудиовизуальные и информационно-коммуникационные технологии, системная интеграция; Hi-Tech Building 2021 - автоматизация зданий, "умный дом", "умный город", энергоэффективность; MetrolExpo-2021 – технологии и оборудование для точных измерений.АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Минпромторга, Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы, а также отраслевых объединений.

https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755021537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/promyshlennost-1753879159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, промышленность, экспоцентр, россия