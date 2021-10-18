https://ria.ru/20211018/ekspotsentr-1755077256.html
В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021"
В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021" - РИА Новости, 18.10.2021
В "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя 2021"
В столичном "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя – 2021" (РПН), где отечественные и зарубежные компании с 18 по 21 октября продемонстрируют... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:30
2021-10-18T17:30
2021-10-18T17:30
экономика
промышленность
экспоцентр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755076152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f982598317efce70f415e66e62f6f1e.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя – 2021" (РПН), где отечественные и зарубежные компании с 18 по 21 октября продемонстрируют новые решения технологических и инженерных задач в различных отраслях промышленности, сообщил журналистам генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Российская промышленная неделя - масштабное отраслевое событие, объединяющее значимые составляющие экономики России: машиностроение и металлообработку, сварочное производство и рынок сварочной техники, неразрушающий контроль и техническую диагностику, технологии и услуги для производства рекламы."И деловая, и выставочная программы у нас очень большие и интересные, а форматы и направления работы - от металлообработки до аддитивных технологий. Особое внимание мы уделяем продвижению науки и инноваций, поддержке отечественных изобретателей, молодых ученых, пробуя на наших выставках такие форматы, как стартап-зоны", - рассказал глава "Экспоцентра" на церемонии открытия Недели.Он указал, что в настоящее время доля России в общемировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции очень невелика, и потому необходимо "эту линейку расширить".По мнению замминистра промышленности и торговли Алексея Ученова, проводимые "Экспоцентром"выставки в рамках Российской промышленной недели играют большую роль в выстраивании взаимодействия бизнеса с исполнительной властью."Такие события настраивают на правильную и плодотворную коммуникацию. Это нужно для выработки совместных решений по развитию отечественного машиностроения и настройки наших мер поддержки", - сказал Ученов в ходе церемонии открытия.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что Российская промышленная неделя – это "мощное событие", объединяющее все заинтересованные стороны: производственников-практиков, ученых-исследователей, а также инвесторов и законодателей.Станки, сварка и аддитивные технологииКлючевым событием Российской промышленной недели станет международная выставка "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов - "Технофорум-2021", которая объединит участников рынка, заинтересованных в промышленном развитии и разработке новых направлений в машиностроении, станкостроении и обработки конструкционных материалов.Лучшие образцы своей новой продукции продемонстрируют более 100 компаний из 11 стран: Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Лихтенштейна, России, США, Тайваня (Китай), Турции, Швейцарии, Японии. При поддержке региональных фондов будут представлены коллективные стенды Вологодской, Липецкой, Пензенской областей.Отдельной экспозицией будет представлен актуальный раздел "Аддитивные технологии и 3D-решения", где выставляются промышленные 3D-принтеры и аддитивные установки, профессиональные и персональные 3D-принтеры и 3D-сканеры, услуги 3D-печати,а также ПО, комплектующие и аксессуары для 3D-печати.Этой теме посвящены и значимые события деловой программы РПН: пленарное заседание "Аддитивное производство: от активного импортозамещения к технологической конкурентоспособности", а также панельная дискуссия "Аддитивные технологии: на пути трансформации производства".Не менее интересной для участников и гостей Недели будет выставка "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки- Rusweld-2021". Передовые решения и мировые практики в сфере сварочного оборудования, материалов и технологий сварки и резки металлов продемонстрируют около 50 компаний из 9 стран: Германии, Дании, Италии, Китая, Белоруссии, России, Финляндии, Франции и Швеции.Главными событиями деловой программы Rusweld-2021 станут научно-практическая конференция "Сварка 2021. Взгляд в будущее", а также конференция по сварке алюминия "Новое в сварке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов".В рамках РПН будут работать еще несколько выставок: "Реклама-2021" - технологии для производства рекламы; "Территория NDT-2021" - выставка и форум по технологиям неразрушающего контроля и технической диагностики; Integrated Systems Russia 2021 - аудиовизуальные и информационно-коммуникационные технологии, системная интеграция; Hi-Tech Building 2021 - автоматизация зданий, "умный дом", "умный город", энергоэффективность; MetrolExpo-2021 – технологии и оборудование для точных измерений.АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Минпромторга, Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы, а также отраслевых объединений.
https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755021537.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/promyshlennost-1753879159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755076152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_faed0a146c4d7e6f9e72893b7b6d0940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, промышленность, экспоцентр, россия
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости
. В столичном "Экспоцентре" открылась "Российская промышленная неделя – 2021" (РПН), где отечественные и зарубежные компании с 18 по 21 октября продемонстрируют новые решения технологических и инженерных задач в различных отраслях промышленности, сообщил журналистам генеральный директор АО "Экспоцентр
" Алексей Вялкин.
Российская промышленная неделя - масштабное отраслевое событие, объединяющее значимые составляющие экономики России: машиностроение и металлообработку, сварочное производство и рынок сварочной техники, неразрушающий контроль и техническую диагностику, технологии и услуги для производства рекламы.
"И деловая, и выставочная программы у нас очень большие и интересные, а форматы и направления работы - от металлообработки до аддитивных технологий. Особое внимание мы уделяем продвижению науки и инноваций, поддержке отечественных изобретателей, молодых ученых, пробуя на наших выставках такие форматы, как стартап-зоны", - рассказал глава "Экспоцентра" на церемонии открытия Недели.
Он указал, что в настоящее время доля России в общемировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции очень невелика, и потому необходимо "эту линейку расширить".
"Через новые форматы работы с экспонентами, через возможности, которые мы им хотим предложить, набирая целевую группу потенциальных инвесторов и потребителей этих новых технологий, мы хотим добиться лучшего взаимодействия науки и производства. Это поможет нашей стране подняться в инновационных рейтингах мира", - уверен Вялкин.
По мнению замминистра промышленности и торговли Алексея Ученова, проводимые "Экспоцентром"выставки в рамках Российской промышленной недели играют большую роль в выстраивании взаимодействия бизнеса с исполнительной властью.
"Такие события настраивают на правильную и плодотворную коммуникацию. Это нужно для выработки совместных решений по развитию отечественного машиностроения и настройки наших мер поддержки", - сказал Ученов в ходе церемонии открытия.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов отметил, что Российская промышленная неделя – это "мощное событие", объединяющее все заинтересованные стороны: производственников-практиков, ученых-исследователей, а также инвесторов и законодателей.
"Подобные мероприятия не только знакомят с новшествами в сфере науки и технологий, но и предоставляют площадку для выработки и принятия решений: как научную разработку превратить в продукт, внедрить в производство и довести до потребителя, чтобы жизнь людей становилась лучше. Такие выставки, куда приходят активные, жаждущие люди – промышленники, инвесторы - это очень эффективный способ внедрения научных достижений", - подчеркнул депутат.
Станки, сварка и аддитивные технологии
Ключевым событием Российской промышленной недели станет международная выставка "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов - "Технофорум-2021", которая объединит участников рынка, заинтересованных в промышленном развитии и разработке новых направлений в машиностроении, станкостроении и обработки конструкционных материалов.
Лучшие образцы своей новой продукции продемонстрируют более 100 компаний из 11 стран: Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Лихтенштейна, России, США, Тайваня (Китай), Турции, Швейцарии, Японии. При поддержке региональных фондов будут представлены коллективные стенды Вологодской, Липецкой, Пензенской областей.
Отдельной экспозицией будет представлен актуальный раздел "Аддитивные технологии и 3D-решения", где выставляются промышленные 3D-принтеры и аддитивные установки, профессиональные и персональные 3D-принтеры и 3D-сканеры, услуги 3D-печати,а также ПО, комплектующие и аксессуары для 3D-печати.
Этой теме посвящены и значимые события деловой программы РПН: пленарное заседание "Аддитивное производство: от активного импортозамещения к технологической конкурентоспособности", а также панельная дискуссия "Аддитивные технологии: на пути трансформации производства".
Не менее интересной для участников и гостей Недели будет выставка "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки- Rusweld-2021". Передовые решения и мировые практики в сфере сварочного оборудования, материалов и технологий сварки и резки металлов продемонстрируют около 50 компаний из 9 стран: Германии, Дании, Италии, Китая, Белоруссии, России, Финляндии, Франции и Швеции.
Главными событиями деловой программы Rusweld-2021 станут научно-практическая конференция "Сварка 2021. Взгляд в будущее", а также конференция по сварке алюминия "Новое в сварке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов".
В рамках РПН будут работать еще несколько выставок: "Реклама-2021" - технологии для производства рекламы; "Территория NDT-2021" - выставка и форум по технологиям неразрушающего контроля и технической диагностики; Integrated Systems Russia 2021 - аудиовизуальные и информационно-коммуникационные технологии, системная интеграция; Hi-Tech Building 2021 - автоматизация зданий, "умный дом", "умный город", энергоэффективность; MetrolExpo-2021 – технологии и оборудование для точных измерений.
АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Минпромторга, Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности Госдумы, а также отраслевых объединений.