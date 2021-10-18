https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html

К тушению торфяника в Екатеринбурге подключился комплекс "Шквал"

К тушению торфяника в Екатеринбурге подключился комплекс "Шквал" - РИА Новости, 18.10.2021

К тушению торфяника в Екатеринбурге подключился комплекс "Шквал"

Специальный комплекс "Шквал", доставленный в Екатеринбург из подмосковного Ногинска, приступил к тушению торфяника в Чкаловском районе Екатеринбурга, рассказали РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:30

2021-10-18T10:30

2021-10-18T10:30

происшествия

ногинск

чкаловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

торфяные пожары в свердловской области

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специальный комплекс "Шквал", доставленный в Екатеринбург из подмосковного Ногинска, приступил к тушению торфяника в Чкаловском районе Екатеринбурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На тушении торфяника в Екатеринбурге начал работу комплекс "Шквал", прибывший из Ногинского спасательного центра МЧС", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что уникальный комплекс производительностью до 350 литров в секунду позволит значительно ускорить наполнение водой обводных каналов и ликвидировать торфяной пожар.По данным МЧС РФ, к тушению торфяника в настоящее время привлечены 256 человек и 59 единиц специальной техники.Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда город окутал смог. В минувший четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.

https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754973885.html

https://ria.ru/20211016/torf-1754871857.html

ногинск

чкаловский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области