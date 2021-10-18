Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754973885.html
В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ
В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 18.10.2021
В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в трех района Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает в понедельник управление РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:25
2021-10-18T09:25
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754512344_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_cf7ca9547d23382fdf757740067bea4c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в трех района Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Свердловской области.На прошлой неделе несколько районов Екатеринбурга затянуло дымом от тлеющих торфяников, был введен режим ЧС локального характера. Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов.Согласно результатам исследований проб, утром в понедельник в Верх-Исетском районе уральской столицы превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 2,44 раза, РМ10 – в 1,29 раза. Пробы, отобранные в центре Екатеринбурга на улице Мичурина, показали превышение ПДК мелкодисперсной пыли PM2,5 в 2,73 раза, РМ 10 – в 1,38 раза.В микрорайоне Солнечный, где на прошлой неделе наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющим торфяникам, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,3 раза, РМ10 – в 1,1 раза, оксида углерода – в 1,42 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754512344_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_d6b98e4ea706e5714351153330907c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), торфяные пожары в свердловской области
09:25 18.10.2021
 
В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ

В трех районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ из-за торфяных пожаров

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Пожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в трех района Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
На прошлой неделе несколько районов Екатеринбурга затянуло дымом от тлеющих торфяников, был введен режим ЧС локального характера. Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов.
Согласно результатам исследований проб, утром в понедельник в Верх-Исетском районе уральской столицы превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 2,44 раза, РМ10 – в 1,29 раза. Пробы, отобранные в центре Екатеринбурга на улице Мичурина, показали превышение ПДК мелкодисперсной пыли PM2,5 в 2,73 раза, РМ 10 – в 1,38 раза.
В микрорайоне Солнечный, где на прошлой неделе наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющим торфяникам, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,3 раза, РМ10 – в 1,1 раза, оксида углерода – в 1,42 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.
Смог от торфяных пожаров в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 12:01
Дым от пожаров в Екатеринбурге достиг Югры
 
ЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Торфяные пожары в Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния