https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754973885.html

В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ

В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ - РИА Новости, 18.10.2021

В нескольких районах Екатеринбурга выявили превышение ПДК вредных веществ

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в трех района Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает в понедельник управление РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:25

2021-10-18T09:25

2021-10-18T09:25

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявили в трех района Екатеринбурга из-за торфяных пожаров, сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Свердловской области.На прошлой неделе несколько районов Екатеринбурга затянуло дымом от тлеющих торфяников, был введен режим ЧС локального характера. Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов.Согласно результатам исследований проб, утром в понедельник в Верх-Исетском районе уральской столицы превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 2,44 раза, РМ10 – в 1,29 раза. Пробы, отобранные в центре Екатеринбурга на улице Мичурина, показали превышение ПДК мелкодисперсной пыли PM2,5 в 2,73 раза, РМ 10 – в 1,38 раза.В микрорайоне Солнечный, где на прошлой неделе наблюдалась самая тяжелая ситуация из-за близости к тлеющим торфяникам, превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM2,5 в 1,3 раза, РМ10 – в 1,1 раза, оксида углерода – в 1,42 раза, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

екатеринбург

свердловская область

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екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), торфяные пожары в свердловской области