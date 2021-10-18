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Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх

Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 18.10.2021

Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх

Необыкновенные кораллы, цветные рыбки, вода такая соленая, что держит на поверхности, а еще вкуснейшие морепродукты и яркий восточный колорит — вот чем... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:00

2021-10-18T08:00

2021-10-18T08:06

туризм

достопримечательности

египет

шарм-эш-шейх

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туризм

тутанхамон

красное море

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Необыкновенные кораллы, цветные рыбки, вода такая соленая, что держит на поверхности, а еще вкуснейшие морепродукты и яркий восточный колорит — вот чем запоминается поездка на курорты Египта. С девятого ноября снимут все ограничения на чартеры. Кроме того, власти Страны пирамид признали "Спутник V" — привитым ПЦР-тест не нужен. Где есть и пить, гулять и наблюдать за морскими обитателями, а также чего не стоит делать в Шарм-эш-Шейхе — в материале РИА Новости.География курорта"Когда самолет, подлетая со стороны Красного моря, идет на посадку, из иллюминатора видны отели на побережье. Большинство — как дворцы из восточной сказки: в окружении бассейнов, оазисов, а сразу за ними — красноватые пески пустыни и серые горы", — делится первыми впечатлениями от курорта туристка из Москвы Марина Родионова.В переводе с арабского Шарм-эш-Шейх — "Залив шейха". Город протянулся на 30 километров вдоль залива Акаба на юге Синайского полуострова, с одной стороны он ограничен национальным парком Рас-Мохаммед, с другой — заповедником Набк.Районы курорта сосредоточены вокруг бухт. Залив Наама-Бей — самое известное туристическое место, неофициальный центр Шарм-эш-Шейха. Пешеходная зона — три километра вдоль уютных ресторанов, баров и магазинов. Активная жизнь здесь начинается вечером, когда загораются вывески дискотек и ночных клубов. Столы и кресла стоят вдоль всего променада. Раньше почти везде курили кальян, но в пандемию это запрещено. Маски необходимы при посещении магазинов и госучреждений, однако на улице их не носят.Шарм-эль-Майя — один из самых древних районов. Там порт со стоянкой для яхт и восточный базар, который называют Старым рынком (Old Market). "Тут надо торговаться. Цену можно сбить в три раза", — советует владелец экскурсионного агентства Сергей Асламазов.В районе бухты Шаркс-Бей расположена площадь Сохо — другая точка притяжения гостей города. Здесь шумят рестораны с открытыми террасами, бары, магазины. А еще есть поющий фонтан с цветной подсветкой. Каждый вечер струи воды в такт музыке поднимаются на высоту 15 метров.Путешествие в подводный мирНациональный парк Рас-Мохаммед — гордость Египта, его считают одним из самых живописных мест Красного моря. Южная часть входит в десятку лучших пляжей мира для подводного плавания: там растет более 150 разновидностей кораллов, где обитает более тысячи видов рыб. На суше тоже неплохо: газели, лисы, рептилии, а в мангровых лесах гнездятся птицы и ползают крабы.Врата Аллаха, расположенные неподалеку от главного въезда в нацпарк, — сооружение из каменных глыб и гордость заповедника, а еще — основное место для селфи. Туристы посещают и Соленое озеро, вода в котором схожа по составу с той, что в Мертвом море, а также озеро Желаний. Остров Тиран — часть заповедника Рас-Мохаммед, которая напоминает каменистую гору площадью 80 квадратных километров. На западном берегу — военная база, потому высаживаться на сушу запрещено. Но туристические яхты подплывают туда, чтобы отдыхающие могли заняться сноркелингом, дайвингом и увидеть красоту подводного мира.Коралловые рифы между Синаем и островом — словно отвесные стенки, одни из самых красивых в мире. Их четыре: Джексон, Гордон, Вудхаус и Томас. Названы в честь английских офицеров, описавших эти места.Кораллы не трогать, рыб не кормитьЧтобы избежать ненужных приключений, при купании в Красном море необходимо соблюдать несколько правил.Вода очень соленая, потому при нырянии глаза лучше не открывать: жжет. Обычно купаются в маске с трубкой для сноркелинга, которую можно купить в любом магазине.Специальные закрытые тапочки — обязательный атрибут туриста в Шарм-эш-Шейхе. Они сохранят ноги от порезов об кораллы и от иголок морского ежа, наступить на которого проще простого: их очень много на дне.Рыбы подплывают к купающимся довольно близко. Трогать морских обитателей нельзя, часть из них ядовитые, например красивейшая красно-белая крылатка. Выделяемое ею вещество опаснее, чем при укусе змеи.Кормить рыб запрещено. "Хлеб и яйца, которые обычно туристы кидают в воду, не входят в рацион питания морских обитателей. Такой аттракцион губит и рыб, и риф", — объясняет гид Елена Громова. Кроме того, за кормление грозит штраф, а при повторном нарушении — депортация и запрет на посещение страны.Кораллы — не растения, а животные, относящиеся к классу беспозвоночных. Трогать, ломать, наступать на них, а также на водоросли — нельзя. "Многие виды оставляют ожоги на коже", — предупреждает Елена Громова.В темное время суток купаться в Красном море запрещено: на охоту выходят хищники, многих из них ядовитые, ночью их не заметить.И рынок, и музей, и храмЗнакомство с подводным миром — главное, ради чего туристы летят на Синайский полуостров. Но и в самом Шарм-эш-Шейхе есть чем заняться.Шопинг на Старом рынке — занятие увлекательное. Целое театральное представление: продавцы называют цену, заламывают руки и кричат, когда торгуешься: "Это грабеж!" Но стоит покупателю сделать вид, что он собирается уйти, как его останавливают и обсуждение цены продолжается — часто под чаепитие и восхваление товара.На базаре туристы покупают сувениры, одежду (например, традиционные арафатки) и фрукты: манго, гуаву, клубнику, маленькие сладкие дыни. А еще — специи, чай и ароматические масла, говорит Сергей Асламазов. Добраться на рынок проще всего на рейсовых синих автобусах, билет стоит пять египетских фунтов.И для ценителей культуры. В конце 2020 года на курорте открылся Государственный исторический музей, где представлены три периода страны: фараонский, греко-римский и исламский. "Там статуэтки, предметы быта древних египтян и фараонов, мумии крокодилов, большие лодки, а также экспонаты, рассказывающие о культуре бедуинов: их одежда, браслеты, палатка. Еще — ювелирные украшения династии Мохаммеда Али, греческие бани и статуи", — перечисляет Елена Громова. Подписи к экспонатам есть на английском.Еще в городе с 2014-го действует Музей Тутанхамона. Слава к этому фараону, умершему в 18 лет, пришла только в 1922-м, когда археологи обнаружили его гробницу и полторы тысячи предметов, которые сейчас хранятся в Каирском музее. На курорте выставлены копии найденных сто лет назад артефактов — скульптуры, украшения, саркофаг, золотая маска.Мечеть Эль-Мустафа — самая большая в Шарм-эш-Шейхе. К зданию из серого мрамора примыкают два 26-метровых минарета. Вечером в лучах подсветки он выглядит как белое строение. Вокруг — зеленый сад с лавочками.Коптская церковь расположена рядом со Старым рынком и сочетает в себе черты православных, католических и протестантских храмов. "На стенах — библейские сюжеты, — рассказывает Елена Громова. — Церковь православная, но в ней нет икон, зато есть скамейки, везде лежат Библии, на стенах — красивейшая роспись". В храме работает русскоговорящий гид.Кафе на пляже и вечеринка в полнолуниеВ свободное от сноркелинга время туристы пробуют блюда местной кухни и морепродукты."В Старом городе зайдите в ресторан El Masrien, там отлично готовят мясо", — рекомендует Сергей Асламазов. Хорошие стейки и морепродукты — в заведении Mahony, что в бухте Наама-Бей.Елена Громова советует посетить кафе Farsha в районе Хадаба — это музей под открытым небом. В интерьере — предметы быта бедуинов: посуда, лампы, ковры. "Днем — шикарный вид на море и утес. Вечером кафе в лучах подсветки становится сказочным местом", — добавляет гид. Внизу — несколько платных пляжей.В этом же районе — кафе и пляж El Fanar. Вход в море по понтону, риф — отличный. А еще это одно из самых романтичных заведений города: отсюда можно наблюдать красивый закат.Лучший вид на бухту, Старый город, минареты — с обзорной площадки в районе Хадаба.На берегу бухты Шаркс-Бей загляните в кафе Basata. "Там особая атмосфера: тихая музыка, приглушенный свет маленьких фонариков, успокаивающий шум моря", — перечисляет Елена.Самый знаменитый ночной клуб в Хадабе — Taj Mahal, в Наама-Бей — Pasha, Little Buddha и Hard Rock cafe (второй такой есть в районе Набк)."Для душевного завершения дня рекомендую пляж Terrazina: по четвергам там вечеринки, — говорит Громова. — Каждое полнолуние на пляже Full moon — танцы, музыка, шикарная лунная дорожка в море. А еще тут один из лучших ресторанов с морепродуктами в городе".Дальние экскурсии — для самых стойкихПоездки к древним пирамидам в Каир — испытание для самых стойких. "Время в пути на автобусе — от семи с половиной часов в один конец, — предупреждает Сергей Асламазов. — Лучше уж лететь самолетом". Чаще всего туристы посещают пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Рядом — знаменитый Сфинкс.В трех часах на автобусе от Шарм-эш-Шейха — гора Синай, она же гора Моисея, высотой 2285 метров. В Библии говорится, что именно тут пророк получил Десять заповедей. На вершину туристы поднимаются ночью по 3750 ступеням (часть пути можно преодолеть на верблюде). Считают, что тот, кто встретил наверху рассвет, очистится от всех грехов. У подножия горы приютился монастырь Святой Екатерины. В нем находится Неопалимая купина — несгорающий куст терновника, из пламени которого, по ветхозаветному преданию, Моисею явилось божественное видение.Дорога к еще одной достопримечательности — Цветному каньону — занимает два с половиной часа. Высота скал в пятикилометровом ущелье достигает 30 метров. Они состоят из песчаника с вкраплениями меди, гранита, кобальта и древних кораллов. Отсюда разнообразие оттенков — красного, розового, фиолетового, серого, желтого. Пешей прогулке, как правило, предшествует поездка на джипах по пустыне и посещение бедуинской деревни. В Египте действительно не стоит сидеть на территории отеля: вокруг столько интересного, что, кажется, и отпуска не хватит.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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