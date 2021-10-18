https://ria.ru/20211018/dzhabarov-1755073753.html

В Совфеде назвали условие возобновления работы миссии НАТО в России

В Совфеде назвали условие возобновления работы миссии НАТО в России - РИА Новости, 18.10.2021

В Совфеде назвали условие возобновления работы миссии НАТО в России

Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, но только в случае реальных шагов НАТО по налаживанию... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:12

2021-10-18T17:12

2021-10-18T18:59

нато

совет федерации рф

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бельгия

москва

сергей лавров

йенс столтенберг

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, но только в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений, в их числе увеличение численности российских представителей в Брюсселе до оптимального, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Да, возобновление работы этих миссий возможно, но для этого должны быть предприняты реальные действия по возобновлению отношений. Нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, увеличение численности наших представителей до оптимального", - сказал Джабаров.По его словам, для возобновления работы одних заявлений НАТО будет недостаточно."Если это будут опять слова, а на деле будут вводиться ограничения, например, на передвижение наших сотрудников по зданию НАТО, то это не изменит ничего", - сказал сенатор.Он отметил, что пока слова генсека НАТО Йенса Столтенберга продолжают расходиться с делом."На трибуне ООН в Нью-Йорке он говорит одно, а по возвращению в Брюссель он высылает наших дипломатов", - подчеркнул Джабаров.

https://ria.ru/20211018/otnosheniya-1755072253.html

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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве 2021-10-18T17:12 true PT1M04S

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нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, бельгия, москва, сергей лавров, йенс столтенберг, оон