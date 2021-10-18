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В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом
В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.10.2021
В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Автомобиль Mitsubishi ASX после выезда на полосу встречного движения в понедельник утром на трассе в Челябинской области столкнулся с рейсовым автобусом, в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:58
2021-10-18T11:58
происшествия
челябинская область
троицк
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Автомобиль Mitsubishi ASX после выезда на полосу встречного движения в понедельник утром на трассе в Челябинской области столкнулся с рейсовым автобусом, в результате травмы получили 4 пассажира автобуса, водитель иномарки погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным полиции, ДТП произошло 18 октября в 07.30 (05.30 мск) на автодороге Челябинск-Троицк."Водитель Mitsubishi ASX 1998 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где выезд разрешен, и столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai Universe под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, в автобусе 4 пассажира получили травмы", - сказал собеседник агентства.Предварительно, в автобусе ехали 17 человек, рейс следовал из Челябинска в Троицк.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, добавил он.
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происшествия, челябинская область, троицк
11:58 18.10.2021
 
В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Челябинской области один человек погиб и четыре пострадали в ДТП с автобусом

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Автомобиль Mitsubishi ASX после выезда на полосу встречного движения в понедельник утром на трассе в Челябинской области столкнулся с рейсовым автобусом, в результате травмы получили 4 пассажира автобуса, водитель иномарки погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло 18 октября в 07.30 (05.30 мск) на автодороге Челябинск-Троицк.
"Водитель Mitsubishi ASX 1998 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где выезд разрешен, и столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai Universe под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, в автобусе 4 пассажира получили травмы", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, в автобусе ехали 17 человек, рейс следовал из Челябинска в Троицк.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, добавил он.
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