https://ria.ru/20211018/dtp-1755003896.html

В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.10.2021

В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Автомобиль Mitsubishi ASX после выезда на полосу встречного движения в понедельник утром на трассе в Челябинской области столкнулся с рейсовым автобусом, в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:58

2021-10-18T11:58

2021-10-18T11:58

происшествия

челябинская область

троицк

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Автомобиль Mitsubishi ASX после выезда на полосу встречного движения в понедельник утром на трассе в Челябинской области столкнулся с рейсовым автобусом, в результате травмы получили 4 пассажира автобуса, водитель иномарки погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным полиции, ДТП произошло 18 октября в 07.30 (05.30 мск) на автодороге Челябинск-Троицк."Водитель Mitsubishi ASX 1998 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где выезд разрешен, и столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai Universe под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, в автобусе 4 пассажира получили травмы", - сказал собеседник агентства.Предварительно, в автобусе ехали 17 человек, рейс следовал из Челябинска в Троицк.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, добавил он.

https://ria.ru/20211016/avariya-1754868807.html

челябинская область

троицк

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происшествия, челябинская область, троицк