https://ria.ru/20211018/dipmissiya-1755051421.html

Минск заявил о заинтересованности в функционировании дипмиссий с Францией

Минск заявил о заинтересованности в функционировании дипмиссий с Францией - РИА Новости, 18.10.2021

Минск заявил о заинтересованности в функционировании дипмиссий с Францией

Минск заинтересован в восстановлении полноценного уровня функционирования дипмиссий Белоруссии и Франции, сообщил пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:30

2021-10-18T15:30

2021-10-18T16:07

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Минск заинтересован в восстановлении полноценного уровня функционирования дипмиссий Белоруссии и Франции, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии. Позже Глаз уточнил, что посол Франции в Белоруссии не завершил предусмотренную международными правилами процедуру вступления в должность, Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение. При этом посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации."Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий", - говорится в комментарии Глаза, распространенном в понедельник пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755012798.html

https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754694526.html

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