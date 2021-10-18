https://ria.ru/20211018/covid-sertifikaty-1755013874.html
В Подмосковье арестовали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
В Подмосковье арестовали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье арестовали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
Восемь человек арестованы по делу о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Московской области, сообщила старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:41
2021-10-18T12:41
2021-10-18T12:50
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
распространение коронавируса
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирусы
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Восемь человек арестованы по делу о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Московской области, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.В Росздравнадзоре ранее сообщили, что выявлены мошенники, продававшие в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Сообщалось, что в преступную группу входили два медработника, вносивших сведения о лжевакцинации граждан в системы государственного учета, и шесть посредников, находящих в интернете желающих получить сертификат без прививки. В Росздравнадзоре отмечали, что услугами воспользовались не менее тысячи граждан."Арестованы 8 человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19, а также получении взятки в крупном размере", - сказала Врадий.По ее словам, предварительно установлено, что услугами воспользовались не менее 61 человека.Врадий добавила, что проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков, проведено более 20 допросов.
https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирусы, ольга врадий, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сертификат о вакцинации
12:41 18.10.2021 (обновлено: 12:50 18.10.2021)
В Подмосковье арестовали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
В Подмосковье арестовали восемь человек по делу о подделке COVID-сертификатов