https://ria.ru/20211018/byudzhet-1755037032.html

Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность

Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 18.10.2021

Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность

Бюджет Калужской область на 2022 год, сформированный в условиях восстановления экономики, сохраняет социальную ориентированность, на "социалку" будут направлены РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:26

2021-10-18T14:26

2021-10-18T14:26

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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской область на 2022 год, сформированный в условиях восстановления экономики, сохраняет социальную ориентированность, на "социалку" будут направлены 63% от общей суммы расходов, приводит правительство региона слова губернатора Владислава Шапши.В понедельник министр финансов региона Валентина Авдеева выступила с проектом закона Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". С учетом всех источников, доходы областного бюджета в 2022 году составят более 69 миллиардов рублей, общий объем расходов на 2022 год прогнозируется в размере 74,5 миллиарда рублей, сообщили в облправительстве."По словам губернатора Владислава Шапши, главный финансовый документ региона сформирован в условиях восстановления экономики. Он отметил, что объемы промышленного производства растут, за 8 месяцев – на 11,6 %, в строительстве – на 5,7%, в розничной торговле – 3,4%, в платных услугах – 18,4%, в сельском хозяйстве – 2,5%", - говорится в сообщении.По словам Шапши, такие показатели позволяют отразить в проекте бюджета основные задачи, которые поставил президент страны. "Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность. Более 47 миллиардов рублей или 63% от общей суммы расходов пойдет на строительство новых социальных объектов, модернизацию здравоохранения, развитие образования и поддержку семей с детьми", - цитирует губернатора пресс-служба.Глава региона также подчеркнул, что в 2021 году полностью закроется потребность в местах в яслях и детских садах области. "В 2022 году 4 миллиарда рублей направим на повышение доступности и качества образования. Появятся четыре новые школы, начнется поэтапное создание еще 8 тысяч школьных мест на принципах государственно-частного партнерства с банком ВЭБ.РФ. Это позволит практически полностью избавиться от обучения детей во вторую смену", - сказал Шапша.Отмечается, что, несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете запланированы средства, которые позволят снять инфраструктурные ограничения и создать условия для экономического роста. Более 5,3 миллиарда рублей будет выделено в 2022 году на строительство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится строительство северной части обхода Калуги. Средства также будут направлены на развитие сельского хозяйства, благоустройства общественных территорий, создание объектов коммунальной инфраструктуры."Работа над проектом бюджета будет продолжена в комитетах законодательного собрания области. Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и улучшение качества жизни жителей Калужской области", – резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20211012/nestle-1754292781.html

https://ria.ru/20211006/vystavka-1753412602.html

https://ria.ru/20211005/kredity-1753246213.html

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общество, калужская область, калуга, россия