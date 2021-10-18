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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211018/byudzhet-1755037032.html
Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность
Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность - РИА Новости, 18.10.2021
Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность
Бюджет Калужской область на 2022 год, сформированный в условиях восстановления экономики, сохраняет социальную ориентированность, на "социалку" будут направлены РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:26
2021-10-18T14:26
калужская область
общество
калужская область
калуга
россия
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской область на 2022 год, сформированный в условиях восстановления экономики, сохраняет социальную ориентированность, на "социалку" будут направлены 63% от общей суммы расходов, приводит правительство региона слова губернатора Владислава Шапши.В понедельник министр финансов региона Валентина Авдеева выступила с проектом закона Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". С учетом всех источников, доходы областного бюджета в 2022 году составят более 69 миллиардов рублей, общий объем расходов на 2022 год прогнозируется в размере 74,5 миллиарда рублей, сообщили в облправительстве."По словам губернатора Владислава Шапши, главный финансовый документ региона сформирован в условиях восстановления экономики. Он отметил, что объемы промышленного производства растут, за 8 месяцев – на 11,6 %, в строительстве – на 5,7%, в розничной торговле – 3,4%, в платных услугах – 18,4%, в сельском хозяйстве – 2,5%", - говорится в сообщении.По словам Шапши, такие показатели позволяют отразить в проекте бюджета основные задачи, которые поставил президент страны. "Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность. Более 47 миллиардов рублей или 63% от общей суммы расходов пойдет на строительство новых социальных объектов, модернизацию здравоохранения, развитие образования и поддержку семей с детьми", - цитирует губернатора пресс-служба.Глава региона также подчеркнул, что в 2021 году полностью закроется потребность в местах в яслях и детских садах области. "В 2022 году 4 миллиарда рублей направим на повышение доступности и качества образования. Появятся четыре новые школы, начнется поэтапное создание еще 8 тысяч школьных мест на принципах государственно-частного партнерства с банком ВЭБ.РФ. Это позволит практически полностью избавиться от обучения детей во вторую смену", - сказал Шапша.Отмечается, что, несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете запланированы средства, которые позволят снять инфраструктурные ограничения и создать условия для экономического роста. Более 5,3 миллиарда рублей будет выделено в 2022 году на строительство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится строительство северной части обхода Калуги. Средства также будут направлены на развитие сельского хозяйства, благоустройства общественных территорий, создание объектов коммунальной инфраструктуры."Работа над проектом бюджета будет продолжена в комитетах законодательного собрания области. Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и улучшение качества жизни жителей Калужской области", – резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20211012/nestle-1754292781.html
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общество, калужская область, калуга, россия
14:26 18.10.2021
 
Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную направленность

Бюджет Калужской области на 2022 год сохранит социальную ориентированность

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Бюджет Калужской область на 2022 год, сформированный в условиях восстановления экономики, сохраняет социальную ориентированность, на "социалку" будут направлены 63% от общей суммы расходов, приводит правительство региона слова губернатора Владислава Шапши.
В понедельник министр финансов региона Валентина Авдеева выступила с проектом закона Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". С учетом всех источников, доходы областного бюджета в 2022 году составят более 69 миллиардов рублей, общий объем расходов на 2022 год прогнозируется в размере 74,5 миллиарда рублей, сообщили в облправительстве.
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"По словам губернатора Владислава Шапши, главный финансовый документ региона сформирован в условиях восстановления экономики. Он отметил, что объемы промышленного производства растут, за 8 месяцев – на 11,6 %, в строительстве – на 5,7%, в розничной торговле – 3,4%, в платных услугах – 18,4%, в сельском хозяйстве – 2,5%", - говорится в сообщении.
По словам Шапши, такие показатели позволяют отразить в проекте бюджета основные задачи, которые поставил президент страны. "Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность. Более 47 миллиардов рублей или 63% от общей суммы расходов пойдет на строительство новых социальных объектов, модернизацию здравоохранения, развитие образования и поддержку семей с детьми", - цитирует губернатора пресс-служба.
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Глава региона также подчеркнул, что в 2021 году полностью закроется потребность в местах в яслях и детских садах области. "В 2022 году 4 миллиарда рублей направим на повышение доступности и качества образования. Появятся четыре новые школы, начнется поэтапное создание еще 8 тысяч школьных мест на принципах государственно-частного партнерства с банком ВЭБ.РФ. Это позволит практически полностью избавиться от обучения детей во вторую смену", - сказал Шапша.
Отмечается, что, несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете запланированы средства, которые позволят снять инфраструктурные ограничения и создать условия для экономического роста. Более 5,3 миллиарда рублей будет выделено в 2022 году на строительство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится строительство северной части обхода Калуги. Средства также будут направлены на развитие сельского хозяйства, благоустройства общественных территорий, создание объектов коммунальной инфраструктуры.
"Работа над проектом бюджета будет продолжена в комитетах законодательного собрания области. Я рассчитываю, что итогом нашего взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит рост экономики и улучшение качества жизни жителей Калужской области", – резюмировал губернатор.
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