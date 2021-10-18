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В школе под Пермью рассказали об ученике, устроившем стрельбу
В школе под Пермью рассказали об ученике, устроившем стрельбу - РИА Новости, 18.10.2021
В школе под Пермью рассказали об ученике, устроившем стрельбу
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе пермского поселка Сарс, подвергался буллингу: некоторые ученики дразнили его из-за фамилии, он мог решиться... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:08
2021-10-18T11:08
2021-10-18T14:05
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе пермского поселка Сарс, подвергался буллингу: некоторые ученики дразнили его из-за фамилии, он мог решиться отомстить, сообщила РИА Новости учащаяся Сарсинской средней общеобразовательной школы.Она уточнила, что удивилась, когда узнала, кто устроил стрельбу в школе, так как мальчик был спокойным, неагрессивным. По словам собеседницы, мальчик рос в обычной семье, в поселке, где находилась школа, также проживала его бабушка."Меня в здании в тот момент не было. Я только подходила к школе, но встретила одну из своих знакомых, она сказала, что в школу не пускают, всех отправили домой", - поделилась девочка. Она рассказала, что на входе в учебное заведение стоят турникеты, которые утром и после уроков разблокирует либо охранник, либо вахтер. С ее слов, при этом пропуски в школе планировали ввести, но на данный момент их нет.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг.Глава Пермского края Дмитрий Махонин после ЧП поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении поселка Сарс.
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Кадры из школы под Пермью, где произошла стрельба
Шестиклассник объяснил мотивы стрельбы тем, что ему во сне приснился Бог и подсказал, что надо делать. Некоторых учеников до сих пор не могут найти. Подробности с места происшествия - в видео.
2021-10-18T11:08
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, стрельба в пермской школе
11:08 18.10.2021 (обновлено: 14:05 18.10.2021)
В школе под Пермью рассказали об ученике, устроившем стрельбу
Учащаяся школы под Пермью: устроивший стрельбу шестиклассник подвергался буллингу
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе пермского поселка Сарс, подвергался буллингу: некоторые ученики дразнили его из-за фамилии, он мог решиться отомстить, сообщила РИА Новости учащаяся Сарсинской средней общеобразовательной школы.
"Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой. Я с ним не училась, я старше, но пару раз из-за общих знакомых пересекались", - рассказала собеседница.
Она уточнила, что удивилась, когда узнала, кто устроил стрельбу в школе, так как мальчик был спокойным, неагрессивным. По словам собеседницы, мальчик рос в обычной семье, в поселке, где находилась школа, также проживала его бабушка.
"Меня в здании в тот момент не было. Я только подходила к школе, но встретила одну из своих знакомых, она сказала, что в школу не пускают, всех отправили домой", - поделилась девочка. Она рассказала, что на входе в учебное заведение стоят турникеты, которые утром и после уроков разблокирует либо охранник, либо вахтер. С ее слов, при этом пропуски в школе планировали ввести, но на данный момент их нет.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин
после ЧП поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в учебном заведении поселка Сарс.